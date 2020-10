¿Por qué ha sido tan polémica la "Ley Higinio" de Edomex?

Las recientes reformas aprobadas al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal, ambos del Estado de México, a través de la cual se redujo el número de síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos mexiquenses, también conocida como la Ley Higinio, en referencia a su proponente el senador Higinio Martínez Miranda, suma tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por igual número de partidos políticos, quienes buscan echar abajo dicha ley, al considerar que viola el principio de representatividad, atenta contra el principio de participación democrática y afecta el derecho de las minorías a ser escuchadas.

Y es que, en las últimas horas, los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD), han acudido a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar dichos recursos jurídicos, a efecto de que el máximo tribunal los revise y, en su caso, les dé cabida para desechar este nuevo ordenamiento aprobado el pasado 29 de septiembre por los diputados de mayoría en la 60 Legislatura del Estado de México.

De manera general, los recursos señalan que dicha ley no garantiza la representatividad de las minorías, quienes dejarían de tener participación en los cabildos locales, además de que no cumple con el principio de reelección para los ediles en funciones, quienes no encontrarían un espacio en caso de recibir las preferencias electorales, además de que no significa una progresividad de la democracia.

CONSIDERAN QUE ES UN ATAQUE A LAS MINORÍAS

Al presentar la acción de inconstitucionalidad, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseveró que la reforma aprobada atenta contra la participación democrática en los órganos de gobierno, pues las minorías dejarían de ser escuchadas, lo que constituye una violación a sus derechos humanos, al tiempo en que se reduciría la representación plural en los cabildos.

Legisladores de Acción Nacional

"La creación de leyes debe hacerse guardando un procedimiento y congruencia entre la iniciativa y la ley que resulta; en este caso, el texto de la iniciativa argumenta austeridad, pero el resultado es disminuir la representación plural en los cabildos, por lo que hay una violación al proceso legislativo", aseguró.

Además, refirió que el artículo 105 constitucional establece que no puede realizarse una reforma en la materia 90 días antes del inicio del proceso electoral, mismo que inicia el 18 de diciembre con la emisión de la convocatoria por el Congreso loca, por lo tanto, el 29 de septiembre en que fue publicada la reforma en la Gaceta Oficial ya se encontraba en la veda constitucional, al contarse apenas 79 días previos.

Por su parte, el dirigente estatal, Jorge Inzunza Armas, pidió a la Corte que se tome el tiempo necesario para analizar y juzgar este recurso; no obstante, solicitó que, hasta en tanto, se suspenda la aplicación de la reforma para evitar quitarle certeza al próximo proceso electoral.

QUIEREN EVITAR QUE EDOMEX SEA LABORATORIO POLÍTICO

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que este instituto político no permitirá que el Estado de México funja como un laboratorio político para Morena, como ya intentó hacerlo en Veracruz, con la propuesta de desaparecer los institutos electorales locales, bajo la misma justificación de la austeridad republicana, pues aseguró que la llamada "Ley Higinio" solo busca acallar las voces críticas y acabar con el pluralismo y, si no se frena, se podría extender hacia el resto del país.

Tras hacer público que el Sol Azteca también presentó este instrumento jurídico ante la Corte, afirmó que estas reformas significan un atentado hacia la representatividad fidedigna e independencia de los municipios, debido a que no se incluyó a todas las fuerzas políticas en la construcción de la resolución de la reforma, por lo que se corre el riesgo de que se traslade a los municipios.

Legisladores del PRD

El líder estatal del Sol Azteca, Cristian Campuzano Martínez, detalló que la acción de inconstitucionalidad que este partido expone que existieron agravios que violentaron el proceso parlamentario, no garantiza el principio de reelección y promueve una falta a la progresividad de los derechos políticos, ya que este partido consideró que significa un regreso de casi 20 años de la legislación local.

MC CONSIDERA QUE FUE UN ACTO ABUSIVO DE LA MAYORÍA

Movimiento Ciudadano, a través de su Comisión Operativa, presentó otro recurso similar bajo la justificación de que esta ley violenta el principio de representación proporcional en la integración de los 125 ayuntamientos y constituye un acto abusivo por parte de la mayoría legislativa, quien impuso su número para eliminar espacios para el resto de las fuerzas políticas.

"No permitiremos que avance una reforma que no cumple con el principio de proporcionalidad y anula cualquier posibilidad de representación de las fuerzas políticas en los procesos electorales", puntualizó el dirigente estatal, Ignacio Samperio.

Legisladores del Movimiento Ciudadano

Hasta el cierre de esta nota, el Partido Verde Ecologista de México en la entidad no había formalizado el ingreso de su recurso de inconstitucional, a pesar de que al inicio de esta semana subrayó que sería uno de los institutos que impugnaría la reforma ante la Corte; sin embargo, el plazo legal para hacerlo vence este jueves, por lo que no se descarta que pueda hacerlo mañana.

NECESARIA REVISIÓN A LA REPRESENTATIVIDAD EN CABILDOS

Para el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Marco Aurelio Cienfuegos, las acciones de inconstitucionalidad servirán para que los magistrados revisen si se viola o no el principio de representatividad de los municipios, como lo han alegado las fuerzas políticas de oposición.

Sostuvo que, desde la academia, se ha pugnado porque exista una revisión de la representatividad que hay en los municipios, pues muchas veces los integrantes de los cabildos no cumplen con su responsabilidad, pese al impacto al erario que significan sus ingresos; no obstante, asevero que este análisis debe ir más allá del principio de austeridad y de la gobernabilidad.

Explicó que, independientemente de si la SCJN considera procedente la ley, es necesario que se fortalezca a los ayuntamientos y el ejercicio de gobierno, a través de la formación, profesionalización y capacitación de los ediles, para que su trabajo se traduzca en un beneficio directo para la ciudadanía.

Marco Aurelio Cienfuegos señaló que el marco electoral a nivel nacional debe ajustarse para evitar la sobrerepresentación, pero sin desaparecer a las minorías, pues se debe garantizar los principios de paridad y de acceso a la representación para mantener la confianza de los ciudadanos, pues los municipios son el nivel más cercano a las demandas de la gente.

El académico descartó que la "Ley Higinio" se haya presentado fuera de los tiempos permitidos en la Constitución, pues recordó que, en mayo, los legisladores locales hicieron una reforma para que el inicio del proceso electoral se retrasara hasta enero de 2021; no obstante, consideró que el resto de los argumentos presentados por las fuerzas políticas deberán ser estudiadas por la Corte, quien podrá determinar si desecha la ley en su totalidad o le realiza ajustes legales necesarios y de redacción a las reformas para que se cumpla con lo que mandata la Carta Magna.





(Sharira Abundez)