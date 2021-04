¿Por qué continúa el paro en la UNAM si ya se pagó a profesores?

Mientras la UNAM asegura que ya pagó y regularizó la situación de profesores, Raúl, quien imparte la materia de Ecuaciones diferenciales ordinarias I en la Facultad de Ciencias, es parte del personal docente que continúa denunciando la falta de pagos o cheques incompletos, lo que ha llevado al profesorado a poner distintas facultades de la máxima casa de estudios en un paro indefinido de actividades.

Desde el pasado 22 de marzo, profesores de asignatura y ayudantes de profesor, así como estudiantes en solidaridad con ellos, iniciaron un paro en denuncia de pagos atrasados de hasta un semestre escolar. Bajo este contexto, la Facultad de Derecho permaneció tomada por presuntos estudiantes entre el 25 y 29 de marzo.



Al profesor Raúl, nos cuenta, la UNAM le pagó el pasado mes de diciembre lo correspondiente a siete quincenas atrasadas.

"Haciendo una revisión de mis pagos, me di cuenta de que el total de mi remuneración no correspondía a lo que yo había calculado como pago de esos meses (desde septiembre del 2020), por lo tanto, comencé a investigar sobre esto y descubrí que efectivamente el pago que me dieron no era el correcto, me faltaban prestaciones".

Raúl asegura en entrevista con La Silla Rota: "Ni la facultad ni la UNAM, cuando te contratan, te dicen a qué prestaciones tienes derecho ni el monto de cada una de ellas. Por lo que yo tuve que investigar de manera independiente las prestaciones a las que somos acreedores y descubrí que la facultad me debe arriba de 7,000 pesos, los cuales evidentemente no me han pagado.

"Lo más indignante es que si yo no me hubiera dado cuenta de este faltante, la universidad jamás me lo hubiera hecho saber".

UNAM ASEGURA PAGAR A PROFESORES Y REGULARIZA SITUACIÓN

El 30 de marzo, la Universidad emitió un comunicado en el que asegura que ha regularizado ya el pago y la situación laboral de 488 profesores y ayudantes de la Facultad de Ciencias.

La Dirección General de Personal, se lee, ha revisado la situación de los casos pendientes de esta Facultad y emitió los cheques correspondientes, mismos que se comenzaron a entregar la semana pasada y continuará durante la presente y la siguiente semana. "Se ha cuidado que los cheques incorporen tanto el sueldo como las prestaciones", asegura la UNAM.

En el caso de otras Facultades y Escuelas de la UNAM, donde también se presentó alguna irregularidad, se han completado todos los movimientos correspondientes al semestre en curso (2021), surgidos de los inevitables cambios de último momento en la programación de las actividades académicas.

Los ajustes pertinentes serán aplicados en las quincenas siete u ocho, es decir, las dos próximas quincenas.

Pese a ello, Raúl sigue sin recibir el cheque que reponga el adeudo de la escuela, mientras otros profesores han vuelto a denunciar pagos incompletos.

DAR CLASES EN TIEMPOS DE COVID

El profesor denuncia también "una falta de empatía por parte de la universidad en estos tiempos de confinamiento", un año dando clases en línea durante el que "nos hemos tenido que acoplar e idear maneras eficientes de transmitir el conocimiento a los alumnos", pero todos los gastos de luz, internet y equipo de cómputo han corrido por su cuenta al 100%.

"No han tomado la iniciativa de proporcionarnos todos los recursos que necesitamos para las clases en línea, y lo peor de todo es que esos gastos se tienen que pagar con dinero que evidentemente no tenemos porque o no nos pagan o nos pagan incompleto".

El pasado 11 de enero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto correspondiente a la adición del capítulo XII del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo o home office. Con la que se establecen obligaciones del empleador como el proporcionar los instrumentos de trabajo y de pagar proporcionalmente los servicios de internet y electricidad, entre otros aspectos.

Al demandar el apoyo con base en la nueva legislación, los profesores obtuvieron esta respuesta: "El teletrabajo al que hacen referencia no es para tiempos de contingencia, sino en condiciones normales". Pese a que "no es un tema pactado con las organizaciones sindicales", la aplicación de la ley se negocia con los sindicatos de profesores.

Este es uno de los puntos más importantes del pliego petitorio entregado por profesores de la Facultad de Ciencias a las autoridades universitarias para levantar el paro indefinido.

¿UNA SOLUCIÓN?

El rector Enrique Graue, ante los reclamos de los profesores, dijo entender la indignación y se comprometió a corregir la situación. Detalló que a los largo de los 12 meses que se suman de confinamiento por la pandemia de covid-19, menos del 10% del personal administrativo ha laborado presencialmente, lo que ha provocado, entre otros efectos, retraso en distintos trámites, como la entrega de títulos a egresados.

El profesor Raúl asegura que se han sostenido dos reuniones con los altos mandos tanto de la Facultad de Ciencias y de la Dirección General de Personal (DGP) como con el rector Graue en las que se les ha explicado que el problema de la falta de pagos surgió a raíz de la pandemia, "cosa que NO ES ASÍ", contrapone.

"Estos problemas vienen arrastrándose desde hace años, hay muchos casos desde hace más de 15 años, lo cual es inaceptable, el confinamiento simplemente fue la gota de derramó el vaso, más no es la causa".

Raúl agrega que las autoridades universitarias aseguraron que la situación se regularizaría para la primera quincena de marzo, pero surgieron nuevos casos. Tras una nueva reunión en la que se les dijo que la UNAM trabajaba a marchas forzadas para solucionar la problemática, "nuevamente nos dijeron que se resolvería lo más pronto posible y bueno, seguimos esperando".

"A mi parecer las autoridades no le están dando la importancia que se merece ni a nosotros como docentes, puesto que si fuera así, esto no estaría ocurriendo".





fmma