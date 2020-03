Por paro, disminuye afluencia de usuarias en el transporte público

La afluencia de personas usuarias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro disminuyó un 40% durante la mañana de este lunes por el Paro Nacional #UnDíaSinNosotras.

De acuerdo con una tarjeta informativa, a este paro se sumaron las conductoras de tren y 340 de las 370 mujeres que laboran en el área de Taquillas, únicamente durante el primero y segundo turno.

El STC aseguró que el servicio no reflejó afectaciones en la operación y flujo trenes ni se requirió hacer maniobras adicionales.

Asimismo, las usuarias y usuarios no se vieron perjudicados al encontrar cerradas las taquillas, ya que, aunado a las 370 taquillas, existen 312 máquinas recargadoras y expendedoras de Tarjetas de Movilidad Integrada en las 195 estaciones de las 12 Líneas del Metro.

Explicaron que el personal de Vigilancia del STC tiene la indicación de dar acceso libre a quienes que no tengan un boleto o tarjeta, solamente en el caso de que la estación en la que acceda no esté operando la Taquilla y no haya una máquina recargadora, de lo contrario se le invita a adquirir o recargar su tarjeta de Movilidad Integrada.

En tanto, en el sistema Metrobús, en el área administrativa, hubo una reducción de trabajadoras derivado de este movimiento.

En el área operativa, primeras estimaciones (pueden variar en el transcurso de la jornada) indican que se registró un decremento de más de 20% en el número de personas usuarias.

En el Servicio de Transportes Eléctricos, el Tren Ligero y la red de trolebuses operaron con normalidad, sin embargo, los primeros cálculos arrojan una reducción de 30% en el número de personas usuarias.

En La Red de Transporte de Pasajeros se operó con 787 autobuses en ruta, 35 autobuses menos en comparación al lunes pasado, lo cual representa el 4% de autobuses menos en circulación. Sólo una de cada 10 operadoras se presentó.

En el Sistema de Bicicletas Compartidas Ecobici, la operación para abastecer de bicicletas las estaciones fue normal. Por otra parte, debido a la ausencia de colaboradoras este día, dos de sus áreas de atención permanecieron cerradas: Reforma 222 y Reforma-Río Guadalquivir.

Los módulos de atención ciudadana de la Secretaría de Movilidad (Semovi) operan en su horario habitual, sin embargo, la Semoviexhortó a las y los usuarios a tomar sus precauciones, pues los tiempos de atención pueden verse afectados.

(Mauricio Oblea)