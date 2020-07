Por pandemia, se desploman 80% ingresos en transporte

Los ingresos en el transporte público concesionado en la Ciudad de México se han desplomado hasta 80 por ciento debido a la pandemia, afirmó Alejandro Luna, integrante de Movilidad en Vanguardia, que agrupa a 53 por ciento de los concesionarios que poseen una o dos unidades, no forman parte de una empresa o trabajan para alguien más.

"A partir de la declaración de la cuarentena los servicios en vagonetas, microbuses, autobuses y corredores han perdido entre 70 y 80 por ciento de su demanda de usuarios; en tanto, el Metrobús ha caído en un 70 por ciento. Con la sana distancia solo podemos transportar un 34 por ciento de la ocupación total, las empresas organizadas en corredor de transporte".

La nueva normalidad y la entrada del semáforo naranja no ha representado la recuperación para los transportistas, y el número de usuarios sólo ha aumentado un 3 por ciento, calculó el también representante del corredor Autotransportes Urbanos Integrados, que va de Tepalcates a San Antonio Abad.

Entrevistado por La Silla Rota reconoció que el sector ha recibido apoyos del gobierno pero que ya habían sido solicitados desde antes de la pandemia, debido a la inconformidad de los concesionarios porque desde 2014 no ha habido un aumento en la tarifa del pasaje.

El dirigente del corredor consideró que aunque haya un regreso paulatino a las actividades, 25 por ciento de usuarios dejarían de usar sus unidades, debido a que muchos seguirán trabajando desde casa, otros engrosarán las filas de los desempleados, las personas vulnerables seguirán en sus casas y hasta por los fallecidos.

VIABILIDAD FINANCIERA EN RIESGO

Luna teme que con dicha situación, la viabilidad financiera del transporte público en la Ciudad de México esté en riesgo, en sus diferentes modalidades de empresa y hombre-camión.

"El mayor reto para los servicios que ofrecen vagonetas, microbuses, autobuses, corredores y el mismo Metrobús ha sido la reducción de la movilidad y la caída de la demanda. Es un hecho que el transporte vive del número de pasajeros que transportamos y eso no se va a recuperar en los siguientes meses. En tanto no se encuentre una vacuna y sea latente el repunte de contagios, tendremos que permanecer con sana distancia dentro de las unidades", pronosticó.

Su cálculo es que las rutas de microbuses y corredores concesionados tarden en recuperarse en un plazo de un año y medio a dos.

De acuerdo con Luna, a las empresas que son dueñas de parques vehiculares el desplome de ingresos les afectaría incluso en el corto plazo, ya que traen saldos por pagar, adeudos por su flota vehicular y sus ingresos no alcanzan para el pago de las unidades, la nómina, combustibles, proveedores, mantenimientos programados, pago de refacciones y la carga tributaria, entre otros.

"Empresas y sociedades mercantiles han llegado a acuerdos con su personal y en solidaridad con sus colaboradores y operadores han disminuido sus ingresos, o turnando con una semana de trabajo por una de descanso", afirmó.

EN PELIGRO EL HOMBRE CAMIÓN

En cuanto al hombre camión, ese personaje que es dueño de su propia unidad o le trabaja a alguien más, la crisis lo podría llevar a su desaparición en el mediano plazo. Pero el impacto es día a día, ya que el chofer de la unidad está acostumbrado a un ingreso diario, por lo que en la actual emergencia sanitaria se ha tenido que poner de acuerdo con el concesionario, pues los ingresos sólo alcanzan para cubrir su cuenta y el combustible.

"Ahora, en el corto plazo se pone en riesgo el servicio, porque tiene que diferir el mantenimiento y correr riesgos; hay quienes tienen deuda (de la cuenta) con sus unidades. Los microbuses ya están viejos, el último se dejó de armar en 1993, y pues ya casi son 30 años y siguen rodando en las calles de la Ciudad".

-¿Con el retorno de algunas de las actividades no esenciales y el semáforo naranja mejoraron los ingresos para transportistas?

-No, no se ha podido valorar, es apenas una semana, tal vez cuando estemos en semáforo amarillo, ahora no tenemos indicadores es muy temprano, en el monitoreo para el conteo de pasajeros, tal vez se vea un aumento hasta hoy marginal de apenas un 3 por ciento".

APOYOS

Desde el inicio de la pandemia organizaciones de transportistas han solicitado tanto al gobierno local como federal, fondos de emergencia para proteger su fuente laboral y el sector.

Reconoció que sí han recibido apoyos pero fue algo pactado desde principios de año para amortizar el déficit de la tarifa, que no se ha aumentado desde 2014 al transporte concesionado. El actual gobierno de Claudia Sheinbaum ofreció un apoyo para el pago de diésel a empresas de corredores de transporte y hombres camión. Con la pandemia se juntó y se justificó el apoyo administrativo.

"El apoyo es de seis mil pesos, durante los próximos cinco meses, para el caso de las empresas, mientras que para el hombre camión son 4 mil pesos, a través de una tarjeta de vales. Sin embargo, apenas mitigarán un 10 por ciento, un microbús carga 700 pesos diarios en promedio de gasolina, mientras que un autobús de empresas mil 800 de diesel diarios".

ALGO NUNCA ANTES VISTO

Otros gastos que hay que sumar a los costos de operación son el uso de gel, cubrebocas, la desinfección de las unidades y prevención de riesgos en general.

"No estaba esa variable, pero la necesidad del aumento de tarifa la deberá contemplar".

"Hasta hoy, en los años de transportista que tengo no había visto nada parecido a este quebranto", concluyó.

La Secretaría de Movilidad de la ciudad de México informó a La Silla Rota que los apoyos forman parte del Plan de Mejora Integral de Transporte Público, el cual incluye la entrega de un bono mensual exclusivamente para combustible.

"Esta entrega será mensual durante 5 meses y se depositará a cada concesionario que se haya prerregistrado y que sus papeles estén en orden; son 4 mil o 6 mil pesos, para rutas y corredores, respectivamente. Este acuerdo ayudará a evitar que se suba el precio del pasaje durante este año y ya se han entregado más de 6 mil apoyos, la idea es que se entreguen 15 mil", de acuerdo con una tarjeta informativa de la dependencia.

