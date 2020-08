Por pandemia, la celebración del Grito en las alcaldías está en vilo

Durante el grito de Independencia del 15 de septiembre de 2019, la alcaldía de Iztapalapa contrató los servicios de la Banda Trakalosa de Monterrey, el salsero Maelo Ruiz y al Mariachi femenil. La conducción del evento corrió a cargo de locutores de la estación de radio La Ke Buena. Además hubo juegos pirotécnicos, por lo que la alcaldía gobernada por la morenista Clara Brugada gastó para los festejos patrios 6 millones 995 mil 584.16 pesos.

Este año todo será diferente debido a la pandemia de la covid-19. Lo que habrá es la asistencia a lo mucho de unas 100 personas, que representarán a distintos sectores de la sociedad, como empresarios, tianguistas, personas de los 8 barrios y otros.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la alcaldía, esos 100 asistentes llegarán por invitación y el evento, que será una réplica de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará en el Zócalo, se llevará a cabo en la "explanadita" de la alcaldía.

FESTEJO VIRTUAL

Pero otras alcaldías ni siquiera tienen planeado eso. Algunas analizan hacer un acto virtual, como es el caso de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, gobernadas por Víctor Hugo Romo y Layda Sansores, respectivamente. La demarcación que gobierna Sansores el año pasado fue la que más gastó de todas las alcaldías para el festejo patrio, con 12 millones de pesos, según la respuesta a una solicitud de información hecha por La Silla Rota.

Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Coyoacán informaron a La Silla Rota que este año el festejo será suspendido. En el caso de la primera, gobernada por Néstor Núñez, la respuesta fue que "el evento masivo no se va a hacer. Con los recortes de presupuesto lo más probable es que no se haga nada".

En el caso de Cuajimalpa, gobernada por el priísta Adrián Rubalcava, la respuesta fue que se suspenderá por cuestiones sanitarias. Respecto a Coyoacán, gobernada por el ex futbolista Manuel Negrete, hasta el momento no se tiene previsto ningún festejo.

La alcaldía de Azcapotzalco, gobernada por el morenista Vidal Llerenas, lo analiza pero aún no decide si hará el festejo. Una situación similar a la de Gustavo A. Madero, encabezada por el también integrante de Morena, Francisco Chiguil, donde la respuesta fue que aún no está definido, precisamente por el tema de la pandemia.

En Tlalpan, gobernada por la morenista Patricia Aceves Pastrana, la decisión sigue en el aire.

Las otras alcaldías, como Iztacalco, Benito Juárez, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Xochimilco y Tlalpan, no contestaron.

EL FESTEJO DEL AÑO PASADO

Las alcaldías de la Ciudad de México hicieron gastos millonarios durante las fiestas patrias del 15 de septiembre de 2019. La administración que más gastó fue Álvaro Obregón, encabezada por la morenista Layda Sansores, cuyo grito en la explanada de la alcaldía será recordado porque no mencionó a los héroes de la independencia, pero sí pidió vivas para la cuarta transformación y para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue un festejo que costó 12 millones de pesos, de acuerdo con una solicitud elaborada por La Silla Rota. Fueron 9 eventos en la explanada y en otros sitios, celebrados desde el 12 de septiembre, luego 14, 15, 16, 21 y 28 de septiembre.

La solicitud de información fue hecha para las 16 alcaldías, en las que además de solicitar el costo de los festejos patrios, se les pedía los nombres de los artistas contratados, cuánto se les pagó, el costo de los juegos pirotécnicos, detallar si hubo invitados especiales, y en su caso la lista de quiénes eran, y qué comida se les ofreció.

LOS 9 EVENTOS DE ÁLVARO OBREGÓN

En su cuenta de Twitter @LaydaSansores escribió "Gran cierre de @Paquitaoficialb, quien terminó el programa por los festejos del 209° Aniversario del Grito de la Independencia de México, en @AlcaldiaAO. ¡El entusiasmo se desbordó!", y se observa que la ex senadora canta al ritmo de la voz de Paquita la del Barrio.

El grito en la explanada de la alcaldía formó parte de un festejo que costó 12 millones de pesos, con 9 eventos que iniciaron desde el 12 y concluyeron 28 de septiembre.

Entre los grupos que se presentaron estuvieron Banda de Gaitas, Orquesta de Carlos Montalvo, La Semillita, Trío de Música mexicana, David Páez con Mariachi y Grupo Eclipse.

AZCAPOTZALCO, TAQUIZA Y COCTEL

La alcaldía gobernada por Vidal Llerenas dio su información de manera parcial. Informó que asistieron 8 mil personas, informó que en el elenco animador participaron la Atractiva Sonora Santanera, Erick Sirbeth y el Mariachi Raíz de México, entre otros, que hubo taquiza y coctel en la Casa de la Cultura de la alcaldía, pero no reveló cuánto se gastó.

BENITO JUÁREZ Y SUS TACOS DE SIRLOIN

La alcaldía de Benito Juárez, gobernada por el panista Santiago Taboada, contó con la participación de los grupos OV7 y Jeans. Se instaló un templete y se colocaron pantallas. Además, hubo juegos pirotécnicos, y cena para un selecto grupo de invitados, cuyo menú era de tacos de sirloin, pozole blanco y rojo, flautas, refrescos, aguas frescas, dulces típicos mexicanos y postres típicos mexicanos.

El número de asistentes fue de 16 mil personas.

COYOACÁN, HASTA GORROS HUBO

Al evento en el centro de Coyoacán acudieron 28 mil personas, de acuerdo con la alcaldía.

Hubo equipo de transmisión con cámaras, cableado, operador, equipo de video, de proyección, sistema de circuito cerrado, ingenieros de audio e iluminación. Además contó con la participación de la cantante Regina Orozco.

En el festejo los asistentes recibieron gorras con logos de la alcaldía. El gasto total del festejo ascendió a 5 millones de pesos

CUAJIMALPA GASTÓ 9 MILLONES

Cuajimalpa, actualmente gobernada por el priísta Adrián Rubalcava envió una escueta respuesta sobre los gastos en los festejos patrios. A través de Miguel Ángel Guzmán Paredes, subdirector de Recursos Materiales, la alcaldía informó que se gastó 9 millones 325 mil 108 de pesos.

Lo único que informó es que se ofrecieron antojitos mexicanos, sin especificar de qué tipo eran ni para cuántas personas.

GAM ORGANIZÓ 11 EVENTOS

La alcaldía gobernada por el morenista Francisco Chiguil fue la que más eventos organizó, con 11, uno en la sede delegacional y los demás en las coordinaciones territoriales.

El costo total de los eventos fue de 8,183,500 pesos, de los cuales 4 millones 683 mil 500 fueron para el que se llevó a cabo en la sede administrativas.

La GAM es de las pocas alcaldías que sí informó sobre el costo de la pirotecnia, para la cual erogó 357 mil 280 pesos.

Pero no hubo el desglose de cuánto se le pagó a los grupos musicales ya que afirmó que se realizó una contratación de servicio integral. En el elenco musical participaron Elenco Yucatán a Go Go, Mariachi Trompas de Falopio, Big Bang GAM, Rock en tu idioma sinfónico, Orquesta Guayacán y la única e internacional Sonora Santanera.

IZTACALCO

Los festejos en Iztacalco, la alcaldía cuyo territorio es el más pequeño de la Ciudad de México, tuvieron un costo de 2 millones 900 mil pesos.

En el elenco musical participaron la Auténtica Sonora Santanera, Sonora Dinamita, Humberto Cravioto, la Original Banda Maguey, entre otras. El show incluyó una exhibición de lucha en lona con referí.

Hubo 300 invitados especiales en el festejo encabezado por el ex perredista y hoy morenista, Armando Quintero y se ofrecieron bocadillos típicos como son pambazos, flautas, quesadillas, tostadas, refrescos, aguas frescas, dulces regionales y platos y servilletas.

IZTAPALAPA Y LA KE BUENA

La alcaldía de Iztapalapa, gobernada por Clara Brugada gastó para los festejos patrios 6 millones 995 mil 584.16 pesos.

MAGDALENA CONTRERAS TUVO CUATRO EVENTOS

Los festejos patrios en la alcaldía de Magdalena Contreras, gobernada por la morenista Patricia Ortiz Couturier, tuvieron un costo de 6 millones 948 mil 400 pesos. Además del evento en la explanada de la alcaldía, se llevaron festejos en Pueblo San Bernabé, Parque del Reloj y Pueblo de San Nicolás.

En la explanada estuvieron entre otros, Lupillo Rivera, Los Askis, La Sonora Dinamita y Los Dinamiteros de Colombia. En la explanada hubo cena para 200 personas, que costó 150 mil pesos. El menú incluyó sopes, pambazos, quesadillas, tacos dorados, esquites, tostadas, dulces típicos, aguas frescas, e incluyó audio y adorno.

LA EVASIÓN DE MIGUEL HIDALGO

La Unidad de Transparencia de la alcaldía Miguel Hidalgo, sólo respondió que al festejo acudieron 8 mil personas.

MILPA ALTA RECIBE DONACIÓN DE PIROTECNIA

La alcaldía de Milpa Alta, gobernada por el integrante de Movimiento Ciudadano, Octavio Rivero, informó que el costo total del festejo patrio en la demarcación fue de 2,715,542 pesos.

La cena consistió en bufet de 10 guisados, platos, vasos, cucharas, aguas de horchata, jamaica, refresco y hielo ilimitado. Los asistentes disfrutaron de un show de pirotecnia.

TLÁHUAC Y LA RESPUESTA DE LA SECRETARIA

El único dato que entregó la alcaldía de Tláhuac fue que asistieron 9 mil personas.

Sobre la cena o si se realizó una rifa entre los presentes, Claudia Ramírez Ramírez, la secretaria particular del alcalde Raymundo Martínez Vite, respondió lo siguiente: "al respecto le informo que es de saber este gobierno es de austeridad, por tal motivo no se realizó cena ni rifa".

TLALPAN Y LOS TACOS DE GUISADO

Tlalpan, gobernada por la morenista Patricia Aceves Pastrana gastó 2 millones 216 mil 878.08 pesos. Entre el elenco musical destacó la participación de La Sonora Dinamita, Mariachi Los García, el tenor David Pérez, Juan José Fe y un imitador de Juan Gabriel.

La cena fue consistente en taquiza con guisados de pollo, res y puerco, arroz, frijoles y salsas.

VENUSTIANO CARRANZA FUE AMENIZADO POR EMANUEL Y MIJARES

La alcaldía de Venustiano Carranza fue una de la que más detalles dio sobre su festejo. La demarcación gobernada por el perredista Julio César Moreno tuvo 5 eventos realizados entre el 15 y 16 de septiembre, llevados a cabo en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza y las direcciones ejecutivas territoriales de los Arenales, Balbina, Moctezuma y Morelos.

El show principal estuvo a cargo de los conocidos cantantes Emmanuel y Mijares con una duración de dos horas en la explanada de la alcaldía.

En la coordinación territorial de Arenales el cantante de salsa Diego Morán encabezó el festejo. En Balbuena, fue el cantante de salsa Dani Daniel; en Moctezuma el grupo Yaguarú y en Morelos Willy González.

Al festejo principal acudieron 150 invitados con un acompañante, quienes tuvieron una cena con antojitos mexicanos como tostadas de tinga, pozole, tacos al pastor, carnitas, tacos de guisado y quesadillas

Entre los invitados aparece el nombre de Alfonso Suárez del Real, nombre del entonces secretario de Cultura de la Ciudad de México y ahora de Gobierno.

XOCHIMILCO, EL MÁS BARATO

La alcaldía de Xochimilco, gobernada por el morenista José Carlos Acosta, reportó un gasto de 967 mil 077.98 pesos. Contó con la participación musical de José Manuel Figueroa, la Banda Tlayacapan, y el Mariachi de la Secretaría Nacional de la Defensa.

También hubo una taquiza para 400 personas, aunque la respuesta no explicó cuánto se pagó por dicho producto.

(Sharira Abundez)