Por obras urbanas inconclusas en Toluca bloquean boulevard aeropuerto

TOLUCA.-Por más de tres horas, vecinos de la comunidad de San Pedro Totoltepec bloquearon boulevard Aeropuerto, en Toluca, Estado de México, para exigir al ayuntamiento que se terminen las obras que necesita la población, en especial la pavimentación de la calle Francisco I. Madero, que es la principal de la delegación.

Además de la obra, los habitantes de dicha delegación lamentaron que no cuentan con la presencia de seguridad municipal, alumbrado público, agua potable, entre otras carencias. En este último rubro lamentaron que la empresa Bonafont se encuentra en la zona con tres pozos, mientras decenas de familias sufren sin el servicio.

"Tiene siete meses así, sin concluir, queremos que ya se acabe, desgraciadamente ahorita está ocasionando muchos problemas, vecinas se han caído, está esto en zona de desastre, queremos que nos resuelvan. Desgraciadamente tuvimos que cerrar el boulevard Aeropuerto para que voltearan a vernos y si no nos resuelve, vamos a volver a hacerlo. No es nada más esta calle es todo San Pedro Totoltepec", comentó Miguel Ángel, vecino.

EL BLOQUEO

Desde las 6:30 de la mañana comenzaron el bloqueo en una de las principales vías de interconexión de la zona Metropolitana del Valle de Toluca, pues conecta con la zona industrial, lo que generó asentamientos viales por más de cuatro kilómetros.

"Son obras que empezaron, en varias calles y que no han acabado. Este gobierno ya se va, se va en menos de seis meses, entonces, queremos que, cuando menos, nos acaben las obras que ya empezaron, no tenemos por qué mentir, simplemente estamos trabajando como vecinos, esto no es político", añadió Miguel Ángel.

Con el entorpecimiento de las obras urbanas, reconocieron los inconformes, se ven afectados más de mil 500 vecinos ya que también necesitan que se rehabiliten las calles Felipe Chávez, El Bordo de las Canastas, Agustín Millán, El Arrollo, La Constitución, entre otras.

Recriminaron que con la temporada de lluvias, se generan encharcamientos y bancos de lodo por lo que los vecinos no pueden caminar por las calles por lo que la gente se ha caído ha resultado con fracturas en piernas y brazos.





(SAB)