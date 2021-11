Por negligencia, Rosme vive un viacrucis con la mandíbula dividida

Con la mandíbula dividida en tres y con tejido necrótico en ella, Rosme Gutiérrez ha vivido el último año, con miedo a que su sonrisa no vuelva y a que el cáncer que la aqueja, no pueda ser vencido.

Mientras relata su historia para La Silla Rota, intenta esbozar un humor relajado, pese a todo lo que sufre. Su fortaleza se mide en cada intento por una plática calma y clara. A un costado de ella, su hijo y su esposo la miran, la escuchan e intentan mostrar serenidad.

"Tengo muchos años padeciendo cáncer por temporadas, empecé en 1992 con cáncer de colon, me quitaron la mitad del intestino en ese entonces. Justo al año, en julio del 93, me quitaron otra porción. En el 2000 me dio cáncer de mama, eso derivó en una mastectomía radical. En 2015 apareció el cáncer en la otra mama y empezaron otras vez las quimioterapias".

La lucha contra el cáncer ya la conocía, lo había vencido en otras ocasiones, Rosme pensaba que podía salir de nuevo victoriosa pero no ha sido así.

A sus 64 años de edad, no pensó que una osteonecrosis mandibular pondría en riesgo su vida.

"Los exégesis hicieron que yo adquiriera una infección fuere que derivó en esto, la osteonecrosis. Aquí intervino una dentista que no sabía qué una persona que recibe quimioterapias o tiene incidencia de que se está abriendo la encía, no se pueden hacer procedimientos de extracciones. Se supone que sólo me iban a quitar los metales para ponerme polímeros pero ella fracturó una de mis piezas y ahí empezó todo, se me empezaron a caer los dientes, el hueso se fue oscureciendo y secando y la infección no cede".

?#VIDEO | Rosme ha vencido varias veces el cáncer, sin embargo, en esta ocasión es distinto y no pensó que una osteonecrosis mandibular pondría en riesgo su vida. #ep https://t.co/oQXmfSOrrZ pic.twitter.com/5Snjez9yhp — La Silla Rota (@lasillarota) November 19, 2021

Debido a que está tomando antibióticos, no puede continuar con su tratamiento contra el cáncer, así lleva todo el año, a raíz de esto los tumores han aumentado pero no puede combatirlos por los antibióticos.

"Tengo levantado como si se me fuera a salir el hueso porque está seccionado, tengo problemas para hablar, para comer y hasta tomar líquidos.

Rosme actualmente tiene cáncer de mama y metástasis en columna y cadera, por lo que su apuesta es hoy a la colocación de una prótesis bucal que no sólo le devuelva la dignidad sino que le permita poner de nuevo a raya a los tumores.

El personal médico del consultorio que provocó la osteonecrosis mandibular, no se hizo responsable por el daño causado. Incluso los médicos que la trataron después esperaban que se quedara sin mandíbula para poder atenderla, ponerle sondas y hacerle una traqueotomía, lo que le pareció inadmisible.

"No he quiero gastar ni desgastarme más, tengo que poner mis fuerzas en lo que me espera. Ahorita no creo demandar, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social ni el ISSSTE, que es donde tengo seguro, me apoyen, tengo que luchar".

La vida la hizo conocer a los doctores Gerardo Guadarrama y Miguel Ángel Ramírez Barona, quienes se comprometieron a operarla con bajo costo, aún así, los recursos son insuficientes pues necesita 216 mil pesos más gastos de hospitalización.

Tan sólo de la prótesis que necesita, son 90 mil pesos más los honorarios médicos. Lo que más la pone nerviosa es que cuenta con solo siete días para juntar los fondos.

"Me parecen unos tipos que saben lo que hacen y me han dado la confianza y confío también en Dios para que esto salga bien".

Por todo lo anterior, hay una recaudación en "Donadora" para reunir fondos con el fin de cubrir el costo de retirarle el submaxilar y colocarle una prótesis.

Hasta el momento, se ha recaudado el 34% de la meta fijada, por favor ayúdanos a difundir esta información para poder sumar esfuerzos y ayudar a Rosa Mercedes Gutiérrez Martínez.