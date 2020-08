Por lo menos un diputado de CDMX tiene a 2 hermanos trabajando con él

El diputado de Morena, Efraín Morales, tiene a dos hermanos como trabajadores en el Congreso capitalino, y dos de sus hijos están colocados en el gobierno capitalino, uno en la Secretaría de Gobierno y otro en la de Obras.

Al diputado le preocupa la situación laboral de sus hermanos que trabajan en el Congreso, por lo que presentó un punto de acuerdo el miércoles pasado, ante la Diputación Permanente, para garantizar los contratos de los trabajadores de honorarios y técnicos operativos de confianza, hasta finalizar las actividades del primer Congreso de la Ciudad de México.

El legislador consideró que están en riesgo de perder su empleo, luego de que el Congreso capitalino donó 400 millones de pesos al gobierno de la CDMX para ayudar a enfrentar la pandemia de covid-19.

LO APOYA PANISTA

El punto de acuerdo fue apoyado por la panista Gabriela Salido, quien además pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) información sobre el estatus de los mil 403 trabajadores del Congreso. Aunque fue Morales el autor del punto de acuerdo, Salido fue la que lo expuso ante la Permanente para defender a los trabajadores.

"Hoy no sabemos absolutamente nada del destino de esos 400 millones de pesos que donamos, pero sí sabemos que misteriosamente los contratos que firmaba nuestro personal bajo el régimen de honorarios, cambiaron su vigencia de 6 meses, para convertirse en renovaciones mensuales".

La panista también expuso que el Congreso ha abusado de la figura de contratación de honorarios, lo que se ha traducido en que el personal no tiene las mínimas prestaciones sociales que exige la ley.

ROSALES PIDE INVESTIGAR NEPOTISMO

La presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales apoyó el punto de acuerdo, pero de manera condicionada, sólo si se investigaba qué diputados tienen a familiares suyos trabajando en el Congreso.

"Lo que diga como presidenta de la Mesa Directiva no es como representante popular, ni como Isabela Rosales y dado que usted es vicepresidente de la Mesa Directiva (dijo en referencia al perredista Jorge Gaviño) y Gaby también, tengamos una reunión y veamos quienes son los diputados que tienen familiares directos y hagamos lo propio".

CON EL JESÚS EN LA BOCA

Salido explicó a La Silla Rota que ella suscribió el punto para pedir que se asegure que los trabajadores no estén cada mes con el "Jesús en la boca" para ver si les renovarán el contrato.

Fue entonces que Rosales dijo que estaba de acuerdo, pero que no podía aprobar que algunos tengan familiares en el Congreso.

Por su parte, Gaviño le dijo a la presidenta de la Mesa Directiva que si hay alguna cosa irregular, "para eso está la ley", recordó Salido.

El punto de acuerdo no fue aprobado y se fue a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

VIEJA PRÁCTICA

Uno de los dos hermanos de Efraín Morales que trabajan en el Congreso incluso aparece en el directorio. Se trata de Carlos Morales Sánchez, a cargo de la Oficina de Coordinación de Servicios Parlamentarios.

Fuentes del Congreso señala que otro hermano funge como asesor del diputado. Incluso cuando Efraín Morales fue diputado perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también empleó a sus hermanos como asesores, afirmó otra fuente.

Además de sus dos hermanos en el Congreso, Morales tiene a dos hijos suyos trabajando en el gobierno capitalino, uno en la jefatura de Gobierno y otro, Efraín Morales López, en la dirección general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Secretaría de Obras.

De acuerdo con fuentes del Congreso, en la fracción de Morena lo que se suele hacer es intercambiar parentelas y amigos como asesores de otros compañeros, o mandar a familiares y amigos a trabajar en las alcaldías y a su vez los alcaldes mandan a sus recomendados al Congreso. Todo queda entre ellos.

ANALIZAN NÚMERO DE TRABAJADORES

Fuentes señalaron a La Silla Rota que el Congreso capitalino ha comenzado un análisis para ver si se justifica la presencia de tanto trabajador de honorarios. Uno de los trabajadores en esa situación reconoció que firmar un contrato cada mes sí resulta estresante.

La diputada Salido cuestionó que conforme avanza el año, cada vez hay más falta de recursos para gasto corriente y con lo donado para la pandemia tienen que hacer los contratos mensuales que tiene nerviosos a los trabajadores.

"Como no se quieren arriesgar a que en un momento no haya recursos, los hacen firmar los contratos mensuales, y a mucho del personal que se le completaba su sueldo con vales se los redujeron a la mitad", aseguró.

La panista criticó que el punto de acuerdo haya sido condicionado a conocer a los diputados que tienen familiares trabajando en el Congreso.

"Estamos en una situación crítica en términos de pérdida de empleo y en este escenario, con una donación de 400 millones de pesos que no se ha justificado, no se sabe a dónde se fue. En su momento se planteó que se iría al hospital de la salud. Pero no se sabe".

La Silla Rota buscó el punto de vista del diputado Morales, pero no fue localizado.

(Sharira Abundez)