Por las drogas perdió la vista, ahora elabora Rosca de Reyes para rehabilitarse

NEZAHUALCÓYOTL.- "A mi me invitaron a probar la mariguana, los psicotrópicos, las pastillas y los químicos y nunca pensé que mi vida se acabaría en una lata vacía de alcohol", así resume su vida Pablo Martínez.

A sus 51 años forma parte del Centro de Drogadictos Anónimos "Grupo La Salida", ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, dedicado a la rehabilitación de jóvenes y adultos con problemas de salud.

Tras varias recaídas, el abandono de su familia y la pérdida de su vista, Pablo se ha convertido en uno de los casos de éxito de este centro localizado sobre la avenida Bordo de Xochiaca.

"Nunca pensé perder a mis amigos y al amor de mi vida, a mi madre que algún día me apoyó y a mi papá con el que jugaba fútbol, el ir a la escuela y saber que todo se acabó", dice.

Su pesadilla inició a los 12 años, cuando la falta de comunicación y un vivir dentro de un núcleo familiar disfuncional lo llevaron a probar sustancias prohibidas aún sin cumplir la mayoría de edad.

"Me empecé a salir de la casa porque tenía una familia disfuncional, mi hermano era alcohólico y mi papá no ayudaba y fue parte de lo que me orilló a irme por el mal camino", comenta.

? #VIDEO | Así es como internos del Centro de Drogadictos Anónimos de Neza preparan la tradicional #RoscaDeReyes. Entre ellos está Pablo quien perdió la vista por su adicción. #ep https://t.co/kE9NjFdsnW pic.twitter.com/bQrDZsW3Sa — La Silla Rota (@lasillarota) January 4, 2022

Por más de 10 años probó de todo. Desde botellas de alcohol hasta latas con diversos químicos que lo dejaban prácticamente inconsciente en las calles.

Pasaba días enteros perdido y sin contacto con sus seres queridos, sin embargo, todo cambió cuando una mañana no pudo reconocer la luz del sol.

"Llegué aquí al centro a los 22 años pero jamás acepté que necesitaba ayuda, entonces me fui y me volví a drogar cuatro días y con eso bastó para que yo quedara ciego", comenta.

"Nunca pensé perder la luz de mis ojos pero hoy digo gracias Dios mío porque llegué a este lugar donde me han enseñado a ser hombre y a tener una vida útil y feliz".

Ahora, las latas de cemento y alcohol que consumía se convirtieron en un delantal y un gorro blanco con los cuales elabora la tradicional Rosca de Reyes

"Son talleres que tenemos aquí. Hacemos pan, galletas y en este tiempo de año nuevo, roscas para venderlas y con eso que se vayan pagando las rehabilitaciones de los chavos que aún no encuentran la salida", explica.

Junto a varios internos, elabora el tradicional pan para demostrar que la recuperación es posible, además de que al salir pueden emplearse en diferentes oficios que los ayuden a retomar su vida.

"Tuve la oportunidad de casarme y gran parte de mi familia se siente orgulloso de lo que soy panadero, cocinero, pintor, carpintero y boxeador, todo con ayuda de Dios y lo que aprendí aquí con ayuda de mis compañeros".

"Aquí les damos la oportunidad de que sientan el sabor, que se sienta el calor del hogar y ver lo importante que es la familia cuando cortan una Rosca de Reyes", agrega.

Casado y con una mascota, ahora Pablo ayuda a jóvenes y niños que tienen problemas con drogas en el segundo municipio más poblado del Estado de México.

"Mi mamá se siente orgullosa de que esté aquí, mis hermanas, mi papá y tengo todo. Tengo vida y ahora tengo mucha gente que no son parte de mi familia, los chavos nuevos que piden ayuda".

A 39 años de su primer consumo, dice que su mayor dolor es haber perdido a su esposa y su hija, a quienes no ve desde hace más de 20 años y por ello lanza una recomendación.

"Que no pierdan la comunicación, ver que tan ausentes están sus hijos porque muchas veces por la misma falta de comunicación se aleja de los hijos y más en esta época de pandemia donde todos están medios en el celular y los hijos caen en la depresión".

La mayoría de los pacientes que ingresan al centro de recuperación son personas que tocaron fondo y que tienen el deseo de alejarse de las drogas por temor a perder la vida, similar a lo que le ocurrió a Pablo.

La venta de Roscas de Reyes al público en general la realizan todas las tardes sobre la avenida Bordo de Xochiaca casi esquina Calle 7, en la colonia El Sol, cuyos costos rondan los 200 pesos por pieza.





(SAB)