"Por la pandemia, acumulé deudas y tuve que rematar todos los libros"

La pandemia, la inflación y la lectura en dispositivos electrónicos, se han convertido en una tormenta perfecta para las librerías. En medio de la marea, La Nave busca llegar a puerto seguro con ayuda de lectores, a través de un remate de libros a 20 pesos.

Esta pequeña librería ha sido el proyecto de Luis Miguel Vargas Ángeles durante 14 años, por lo que sacrificar algunos títulos significa poder pagar las rentas que por la pandemia no pudo subsanar y volver a comprar libros para seguir difundiendo el conocimiento.

(Fotos: Fernanda García)

La Nave es una librería que nació del esfuerzo de un padre y un hijo por difundir la cultura; sin embargo, a poco más de dos años de la pandemia de covid, la renta, las bajas ventas y la falta de interés en los viajes a través de las letras, orillaron a Luis Miguel Vargas a rematar sus libros. Ubicada en Manuel J. Clouthier 634, en Metepec, la librería dispuso 7 mil 500 libros a 20 pesos de los cuales logró vender el 50% en una semana.

"En el 2020, cuando inició la pandemia de covid, nos cerraron cinco meses, fueron cuatro meses de abril a junio y luego parte de diciembre y todo enero de 2021. Entonces las ventas, los meses que estuvimos abiertos, nunca estuvieron como antes de la pandemia, se vendía poquito, pero iba yo pagando, algunos meses me condonaron, algunos los diferimos, con mucho esfuerzo íbamos pagando, pero a partir de finales del año pasado y lo que va de éste, básicamente por la inflación, de plano la venta se desplomó y empecé a acumular meses sin pagar así que lo que hice fue el remate", explicó.

Para Luis Miguel no fue sencillo desprenderse así de sus libros y perderlos en la venta, pues tienen un valor de entre 80 y 300 pesos, pero la búsqueda de hacer sobrevivir a su proyecto, no le dejó más opción.

"Por otro lado me da gusto porque se han llevado sus bonches de libros y de buenos libros, la respuesta fue súper positiva, hubo gente que no me aceptaba el cambio, que me regalaba dinero, que me trajo libros. El objetivo del remate, que era pagar las rentas atrasadas, ya se logró y con lo que me va a sobrar, voy a tener para volver a llenar mis repisas", expresó Luis Miguel.

No todas las historias son de éxito

La crisis económica que dejó como secuela la pandemia y la escalada inflacionaria que se ha vivido este año por múltiples factores internacionales han dejado en el Estado de México en la quiebra a uno de cada cinco negocios tan sólo durante 2020, de los cuales poco menos de la mitad han podido regresar a abrir sus puertas.

No en todas las historias la comunidad se unió para evitar la pérdida de una micro, pequeña o mediana empresa, y por ende, no sólo un emprendimiento se perdió, también miles de empleos, pues el 15.38% del personal ocupado se quedó sin actividad productiva el primer año de la crisis sanitaria.

En el Estado de México existen 119 librerías registradas ante el Sistema de Información Cultural del Gobierno Federal, a nivel nacional, de acuerdo con el mismo censo, mil 644, apenas el 65% de las que existían antes de la pandemia. Las que sobrevivieron no han podido superar los niveles de venta del 2019, si acaso, el 50%.

Más fuerte que nunca

Para Luis Miguel la recuperación tiene sacrificios, pero también sus recompensas, pues tras 17 años de burócrata, decidió tomar la mano de su padre para lograr su sueño y actualmente se siente más motivado que nunca para luchar por la difusión de la cultura.

A nivel nacional, cada mexicano lee en promedio 3.4 libros al año y son hombres quienes más destacan en este hábito, ya que leen 3.7 ejemplares, mientras que las mujeres 3.2 anuales, de acuerdo a resultados del Módulo de Lectura del 2020, año en que aumentó la lectura ligeramente por el confinamiento.

"A mí lo que me interesa es que la gente lea, tengo que recalcar que los libros son más cómodos, una buena edición es un gusto, un deleite, abrimos en el 2008 y lo que se ha logrado es una tradición, muchos niños vienen, muchos estudiantes vienen por material para sus escuelas.

"Yo hablo de libros con los clientes, les platico de los autores, por eso los gobiernos deberían voltear a vernos, no hemos tenido ningún tipo de apoyo pese a que este negocio no te deja mucho pero sí muchas satisfacciones porque cuando un libro llega a las manos adecuadas, es un éxito", enfatizó Luis Miguel.

Para este mes, estará limpio de deudas gracias a la respuesta a sus ofertas en este local que tiene el peculiar olor del papel estucado, donde sus repisas saben a Matemáticas, a novelas, a poesía y a crónica.





MRV