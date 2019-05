"Por la contaminación, a mi hija le cuesta trabajo respirar"

SHARENII GUZMÁN 15/05/2019 10:07 p.m.

Alejandra Dominguez no se había enterado de la fuerte contaminación que afecta a la Ciudad de México desde el fin de semana. Había escuchado comentarios y algo en las noticias; no le prestó atención. El martes pasado salió con su hija para arreglar su situación escolar. Estuvieron expuestas a las partículas suspendidas 2.5M y al ozono durante varias horas. Ya en la noche, la pequeña tuvo una crisis respiratoria.

Maria Fernanda de 5 años de edad padece de asma pulmonar y alergias. La contaminación ocasionada por incendios agudizó su enfermedad. Le costaba trabajo respirar. Al día siguiente, su mamá la llevó al Hospital General. Le dijeron los doctores que traía la garganta inflamada y le recomendaron no salir durante la doble contingencia ambiental.

Mi hija sufre de asma pulmonar y es alérgica al polen, polvo, plantas. Ahorita con el problema de la contaminación, se le dificulta respirar, por eso la tengo que estar trayendo al hospital a revisión

En el hospital le recetaron fluticasona y salbutamol para controlar sus bronquios, para que no se le vayan a cerrar. "En la noche es cuando le cuesta trabajo respirar".

Mientras haya mala calidad del aire, Alejandra no debe exponer a su hija a la calle. "No puede salir, ahorita la saqué solo para venir al doctor. De hecho, no está yendo a la escuela porque como estuvo faltando mucho porque estuvo en tratamiento por sus alergias, me la dieron de baja. No la quiso aceptar la directora. Justo ayer fuimos hablar con ella, por eso la saque y se puso mal".

La crisis que le dio en la noche fue por la contaminación, porque salimos sin cubrebocas. El doctor le mandó una mascarilla para que la proteja. "En cuanto llegue a casa, ya no saldremos hasta que quiten la contingencia".

Alejandra Montoya también llegó al Hospital General a llevar a su hijo Jael a consulta. El niño tiene asma desde que nació. "Además, apenas le dio alergia a los ácaros y al polvo. Siempre que salimos tenemos que estar con los cuidados y más con la contaminación hay que cuidarlo un poco más".

Comenta que en estos días, donde la contaminación no ha cedido desde el fin de semana, su hijo resiente más la mala calidad del aire que cualquier otro niño que no padece problemas respiratorios.

Le pica la nariz y se le inflamaron los bronquios, por eso anda con su tapa bocas. Lo traje al hospital porque además tiene mucha resequedad y no está bien. De hecho, cuando no hay contaminación hace su vida normal, él juega futbol, pero ahorita no, porque sí le afecta mucho

Yumira Cisneros es mamá de Jocani, una pequeña de seis años. A su corta edad padece de rinitis alérgica. Siempre en temporada de primavera y calor es cuando se enferma mucho, pero la situación actual del aire en la ciudad ha provocado que la niña se le complique todavía más.

Sí le está afectando. Le pica mucho la nariz, tiene los ojos rojos y le dan espasmos con la tos. Ella es alérgica al polen, pero con esto nos preocupa, porque trae sus defensas bajas y puede contraer otra enfermedad"

El doctor que atendió a Jocani le dijo que por la contaminación no debe de salir a la calle. "Nos comentó que tenemos que cuidarnos y no estar mucho tiempo afuera, porque empiezan las enfermedades respiratorias y como ella tiene sus defensas bajas".

Suspenden clases por contaminación

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este jueves 16 de mayo se suspenden las labores en las escuelas públicas y particulares de Educación Básica, en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

"Con base en la información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), prevalecen los índices de contaminación por partículas finas y el pronóstico meteorológico de hoy (miércoles) indica condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes", indicó la dependencia mediante un comunicado.

La SEP recomendó a las niñas, niños y adolescentes que permanezcan en sus hogares, además de abstenerse de realizar activación física y deportes, eliminar cualquier actividad al aire libre, acudir al médico en caso de presentar algún malestar y evitar el uso de lentes de contacto.

Muertes de niños y niñas por contaminación

De acuerdo con el informe "No apto para pulmones pequeños. Diagnóstico de calidad del aire y el derecho de niñas, niños y adolescentes al aire limpio" publicado por GreenPeace y la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), la exposición corta a concentraciones elevadas de partículas PM2.5 puede causar una reacción inflamatoria en los pulmones y vías respiratorias en general. Además, generan cambios en los índices sanguíneos y variabilidad en el ritmo cardiaco.

"En niñas y niños se ha demostrado que los índices de bronquitis y tos crónica disminuyen cuando descienden los niveles de partículas suspendidas", indica el documento.

Según datos de GreenPeace y REDIM, en México mueren cada año al menos mil 680 niñas y niños menores de 5 años de edad por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

El riesgo a la salud es peor para niñas y niños. Solo en 2016 -último del que se tiene registro- las muertes de personas menores de 0 a 4 años representaron 53.4 por ciento del total de muertes por asma en menores de 18 años.

En ese año, 2016, también se registraron mil 902 por infección respiratoria aguda de niñas, niños y adolescentes.

