Por inseguridad, 3 de cada 4 capitalinos ya no usan objetos de valor

Tres de cada cuatro capitalinos dejaron de portar objetos de valor por temor a la inseguridad, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), rescatada por Reforma.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi, que corresponde al primer trimestre del año, reveló la percepción de riesgo a la delincuencia ha modificado conductas en capitalinos.

Otro hábito que han modificado es no dejar salir a menores de edad o caminar de noche, con un 57.3 por ciento, y dejar de visitar a parientes o amigos un 38.9 por ciento.

Esta decisión pareciera estar relacionada con el atestiguamiento de asaltos.

Xochimilco es la alcaldía con mayor porcentaje en el cambio de ese hábito, alcanzando el 83.4 por ciento; en tanto, el 70 por ciento reportó haber visto un robo.

La alcaldía que tiene el porcentaje más elevado de testigos de un asalto es Gustavo A. Madero, con 77.1; y la segunda demarcación donde la gente no sale a la calle con objetos de valor (81.7%).

Tláhuac lidera en no dejar salir solos a menores de edad, con 75.1 por ciento; Gustavo A. Madero en no caminar de noche, con 72.2 por ciento, y Azcapotzalco en no visitar a parientes o amigos, con 48.8 por ciento.

Cuajimalpa es la demarcación que representa los porcentajes más bajos en ambos rubros.

La ENSU revela que el 94.4 por ciento de habitantes de Ecatepec dice sentirse inseguro, lo que lo convirtió también en el municipio líder en dicho rubro en el país.

Mientras que en la CDMX, el 91.3 de los habitantes de Iztapalapa dijo sentirse inseguros, seguidos del 86.1 y 83.8 de Tláhuac e Iztacalco, respectivamente.

Las alcaldías con menor percepción de inseguridad fueron Cuajimalpa y Benito Juárez, con 47.5 y 49 por ciento.

(Mauricio Oblea)