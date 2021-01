"Por humanidad, necesitamos agua", piden en Los Reyes La Paz

LOS REYES LA PAZ. - La Harinera Elizondo es un molino de maíz que utiliza mucha agua, pero únicamente paga 720 pesos anuales al comité local del agua del pueblo de San Salvador Tecamachalco, donde desde el pasado siete de enero existe un conflicto entre los pobladores y la presidenta municipal Olga Medina Serrano por un pozo.

El tema del pozo en Tecamachalco fue tocado esta mañana en el cabildo por la regidora priista Jessica Elizalde, ya que las autoridades municipales del pueblo de San Salvador, entregaron un documento a cada edil para dar a conocer el problemas por el agua en esa comunidad y en siete colonias aledañas.

"SUMINISTRE EL AGUA POR HUMANIDAD"

La regidora del PRI pidió a la alcaldesa que por humanidad suministre el vital líquido al pueblo, como lo piden en el documento que le fue entregado a los regidores.

Reunión de Cabildo

Sin embargo, la alcaldesa Olga Medina le explicó a Jessica Elizalde y a todos los integrantes del cabildo que ya no se trata de un tema de humanidad sino una situación de legalidad, ya que el pozo pertenece al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS).

En cambio, los del comité que administran el pozo creen que es de ellos porque tuvieron una concesión de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) pero está ya se venció porque su pozo se secó.

Insistió que los que administran el pozo cayeron en la ilegalidad al vender el agua a empresas como la Harinera Elizondo, así como a otras y además a condominios.

Estableció que el agua es de uso doméstico y no empresarial, por ello, el Comité local de Tecamachalco no puede vender agua a empresas.

"¿Con que derecho están cobrando a las empresas o a los condominios, a quienes no rinden cuentas? nosotros tenemos que pagar al fisco y a trabajadores. Ellos a nadie le rinden cuentas. No es cuestión de humanidad la ley me exige cosas".

Además, "hicieron una derivación a un tanque y eso es robo de líquido que le están haciendo al Ayuntamiento a través del OPDAPAS".

"QUEREMOS AGUA" EXIGEN AUTORIDADES LOCALES DE TECAMACHALCO

Desde el pasado 7 de enero, los pobladores de San Salvador Tecamachalco tomaron las instalaciones del pozo, para evitar que ingrese personal del OPDAPAS.

Luis Miguel Santillán Jiménez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Viridiana Hernández Varona, delegada del pueblo, entregaron un documento a cada uno de los integrantes del cabildo para hacerles del conocimiento de la falta de suministro del vital líquido por parte de la alcaldesa Olga Medina.

En el documento entregado el 12 de enero a los ediles de Los Reyes La Paz, las autoridades auxiliares de Tecamachalco, explicaron que ellos tienen la concesión 13 EMX 10075326FMGR07 de fecha 19 de octubre de 2007 de parte de la Conagua para que al pueblo se le dotará de agua a través de su pozo.

Recordaron que el pasado 5 de enero se presentó Julián Galindo Membrillo, director del OPDAPAS y "ordenó el cierre del suministro del agua".

Las autoridades auxiliares de Tecamachalco dijeron que no conocían a ese funcionario, ya que no fue presentado oficialmente.

Realizan guardias en el pozo de agua

Establecieron que si están "recuperando pozos" que también lo hagan con los pozos que se ubican en la carretera Mexico - Puebla a la altura del kilómetro 19+300, sobre la avenida de las Torres (continuación de la calle Centenario) y en la calle Lerdo esquina con la Puebla que están siendo explotados por particulares.

"Solicitamos al cabildo que orden reanudar el suministro al pueblo y a las demás colonias".

Por esta petición, la regidora Jessica Elizalde, tocó el tema en el cabildo, para que se vuelva a suministra el vital liquido a esa comunidad, ya que también se está atravesando por una pandemia y el agua es importante para cumplir con las medidas sanitarias.

ACUSAN A LA ALCALDESA DE QUERER COBRAR PARA "SU BOLSILLO"

Los pobladores de Tecamachalco acusaron a la alcaldesa Olga Medina Serrano de querer cobrar el servicio del agua a los usuarios para "llevarse el dinero a su bolsillo".

Pero la presidenta municipal explicó en cabildo que en Tecamachalco cuando fue a dialogar, la trataron con insultos y la acusaron de que "quiero más dinero para mí bolsa".

Dijo que no le faltó ganas de "agarrar a las personas y que se lo comprueben".

Recordó que al año llega a pagar más de 45 millones de pesos a la Conagua y a CAEM por el suministro del agua en bloque y 60 millones a la CFE por el suministro de energía eléctrica a las bombas.

Sin embargo, el comité de agua de Tecamachalco cobra el servicio y no se sabe el destino de ese dinero. "El agua es demasiada barata para ser un líquido no renovable", expresó.

LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO POR EL POZO

Unos 4 mil 500 usuarios de Tecamachalco y su siete colonias son los directamente afectados por el conflicto del pozo, ya que no tienen suministro del vital líquido.

El OPDAPAS llevaba agua en tres pipas a las familias que se quedaron sin el suministro durante este conflicto.

Además, cuenta con el apoyo de una pipa de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) con lo que se ha podido evitar una crisis mayor y protestas vecinales.

Los llamados piperos llevan agua a las colonias Ampliación la Magdalena, Altavista Uprez, Las Rosas, Bosques de la Magdalena, Bosques de San Sebastián, entre otros servicios.

La alcaldesa Olga Medina informó que se tuvieron ocho días para que los representantes de San Salvador Tecamachalco acudieran al ayuntamiento para que se resolviera este conflicto, pero no fue así, por lo que procederá legalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar por robo de agua, entre otros delitos.









(Sharira Abundez)