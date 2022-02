Por falta de espacio, internos de penal de Chiconautla duermen en el piso: diputados

ECATEPEC.- Ante la falta de espacio, reclusos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Dr. Sergio García Ramírez", ubicado en este municipio, tienen que dormir en el piso.

Además, las autoridades les exigen pagos de hasta un peso por minuto durante las llamadas telefónicas controladas que realizan a sus familiares desde las instalaciones de seguridad.

Así lo señalaron legisladores mexiquenses, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso local, tras realizar una vista de supervisión a las instalaciones penitenciarias este miércoles.

La comitiva fue integrada por legisladores del Partido del Trabajo (PT), de Morena, del Revolucionario Institucional (PRI), así como de integrantes del congreso estatal por Acción Nacional (PAN), para atender denuncias ciudadanas.

Dijeron que al interior corroboraron el hacinamiento y la sobrepoblación de cerca del 300 por ciento que se registra al interior del penal por el incremento de las personas privadas de su libertad y que dificulta su estancia dentro de las celdas.

"La verdad es que todos los centros penitenciarios están sobrepoblados y eso nos obliga a los diputados locales a ir buscando soluciones para coadyuvar en el tema de la sobrepoblación"

"Por su puesto que se requiere construir nuevos centros y también legislar para que algunas personas que se encuentran en sus procesos puedan llevar sus procesos desde afuera en delitos de bajo impacto", dijo Adrián Juárez, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad.

Señaló que en algunas celdas son ocupadas hasta por 46 personas, quienes tienen que compartir el espacio para dormir, aunque algunos recurren al suelo para pernoctar ante la falta de espacio.

"Hay celdas en las que hay 46 personas y por supuesto que está sobrepoblado. En una celda de 2.5 por 5, un espacio muy reducido en la que tienen que dormir literalmente en el piso y luego entre litera y litera ponen también (objetos) para poder dormir", agregó.

Los recorridos iniciaron luego que de los legisladores recibieron varias denuncias ciudadanas por la falta de servicios y tras la difusión de un presunto autogobierno que se registra en cárceles mexiquenses como la de Neza-Bordo.

"Cuando tienes una plantilla de custodios para una sobrepoblación no va a ser suficiente, no dudo que haya problemas pero tenemos que ver si son las excepciones o son las regla y vamos a visitar los demás penales y no vamos a tolerar que haya autogobiernos".

Reconoció que las infraestructura carcelaria en la entidad está rebasada por lo que adelantó que buscarán puntos de acuerdo y una coordinación con el Poder Judicial para brindar medidas cautelares en delitos menores para despresurizar las cárceles.

"Hay un problema en los penales del Estado de México de sobrepoblación, requerimos que se construyan otros centros pero también ver qué medias cautelares se pueden prevenir para que muchos procesados puedan llevar su proceso desde afuera", indicó.

Al recorrido asistieron los legisladores Silvia Maldonado, Nazario Gutiérrez, Fernando González e Iván de Jesús Cruz, Braulio Jasso así como Adrián Juárez y Enrique, Vargas del Villar, integrantes de la comisión de seguridad, así como funcionarios del gobierno estatal.





