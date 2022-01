Por falta de autorización de Cofepris, aseguran 459 pruebas rápidas de covid-19

La Secretaría de Salud informó que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA) aseguró 459 pruebas rápidas para la detección de covid-19 en cuatro establecimientos por carencia de etiquetado y autorización de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La verificación sanitaria se hizo en 28 establecimientos ubicados en las plazas de Izazaga 38 e Izazaga 89 de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en los cuales se comercializan pruebas rápidas de detección de covid-19 al público en general .

La AGEPSA ha realizado visitas de verificación desde enero a 58 establecimientos dedicados a la venta de pruebas rápidas de covid-19 con el objetivo de constatar que se encuentren autorizadas por la Cofepris y que cumplan con lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008.

En este sentido, recomienda a la población que antes de adquirir una prueba de antígenos para el diagnóstico de covid-19, consulten la página electrónica de la AGEPSA: https://agepsa.cdmx.gob.mx/

Foto Ilustrativa: Especial

En el sitio web se encuentra la información sobre las pruebas aprobadas y seguras, también se pueden interponer quejas ante las dudas de la calidad de los productos.

En tanto, la Secretaría de Salud y la AGEPSA informaron que ocho marcas de pruebas de detección de covid-19 que no están autorizadas por la Cofepris.

Las autoridades de salud señalaron que el mayor riesgo recae en la confiabilidad de dichas pruebas porque carecen de veracidad, por lo que pueden ser pruebas apócrifas.

La pruebas no autorizadas por el momento y que se encuentran ofertadas en Facebook son las siguientes:

- COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab). Laboratorio: Sorrento Therapeutics

-REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB). Fabricante: Hangzhou Realy Tech Co., Ltd

-KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL) Fabricante: SZYBIO Life Origin Biotech

-PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2. Fabricante: AMUNET

-SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST. Fabricante: ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. (China)

-VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST. Fabricante: VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd., China

-HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST). Fabricante: Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd

-ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN. Fabricante: Getein Biotech, Inc

BV