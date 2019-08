Por "falla" en sistema, Procuraduría libera a defraudador

En la última semana, dos detenidos han sido liberados por errores de la Procuraduría capitalina.

La Silla Rota dio a conocer que el jueves pasado un ladrón con problemas psiquiátricos tuvo que ser dejado en libertad porque no le hicieron un estudio; este lunes un defraudador salió libre porque "no había sistema" y los investigadores no sabían que tenía una orden de aprehensión vigente.

Con base en la carpeta FCJ/CUJ-2/UI-2C/D/264/08-2019, César Omar P., de 34 años de edad, fue arrestado en Cuajimalpa por agentes federales el 5 de agosto pasado. Llevaba 27 tarjetas de crédito robadas y dos pasaportes, uno de ellos a nombre de otra persona. Aunque fue ligado con una banda bien organizada de defraudadores y clonadores de tarjetas, el Ministerio Público Juan Carlos Rodríguez Castillo alegó que no se pudo configurar la flagrancia del delito. No obstante, con los indicios que tenía personal de la Fiscalía de Cuajimalpa, se solicitó a Plataforma México saber si el sospechoso tenía una orden de aprehensión o reaprehensión vigente, pero les contestaron que "no tenían sistema". Así, el 6 de agosto, a las 2:00 horas, el MP Iván Velázquez Nolasco decretó la libertad y César Omar p. abandonó la agencia ministerial y se esfumó. Fue hasta el 7 de agosto pasado cuando los investigadores pudieron saber, a través de Plataforma México, que el posible delincuente sí tenia una orden de arresto vigente por el mismo delito que lo habían detenido los federales: fraude. El mandamiento judicial estaba radicado en el estado de Hidalgo, pero como no había oficio de colaboración, el área especializada de la PGJ no estaba enterada. Al haber sospechas de que la liberación fue un error y que se trata de un defraudador con varios antecedentes delictivos, la carpeta fue turnada directamente a la oficina de la Procuradora, Ernestina Godoy, consta en informes de la dependencia.