Por deuda heredada, pago de 50 mdp a trabajadores de Toluca es incierto

Es la falta de llegada de partidas presupuestales debido a la deuda del municipio y no la mala gestión de los recursos lo que ocasionó el retraso de los pagos quincenales a los trabajadores del ayuntamiento, así lo aseguró el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al reconocer que no se contaba con el dinero para pagar los 50 millones de pesos que suponen el gasto de nómina de manera quincenal.

En conferencia de prensa y tras más de seis horas de bloqueo por parte de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), reconoció que la situación financiera del municipio es una cuestión heredada de gestiones anteriores.

"Mucha gente tiene mala memoria y pierde vista las condiciones patéticas en las que recibimos esta gestión municipal recibimos una gestión con casi mil millones de pesos de deuda, y lo peor no son los mil millones de pesos en deuda, sino todas las participaciones que están comprometidas en muy diversos convenios como garantía de esos adeudos. También mucha gente olvida que hemos sido la única gestión que ha tenido que lidiar con una pandemia tan compleja como la que hoy todavía tenemos y que nos arrebató como gobierno municipal el año pasado y éste, en ocasiones, hasta el 90 por ciento de la recaudación", justificó.

¿DE CUÁNTO FUE LA PARTIDA RETRASADA?

Sánchez Gómez destacó que el 30 de junio el ayuntamiento debió recibir una participación por el orden de 100 millones de pesos, sin embargo, sólo recibieron 17 debido a la deuda heredada por la administración de su predecesor, el priísta Fernando Zamora Morales, esto pese a que no se han hecho gastos onerosos e incluso se aplicó una disminución del 18 por ciento.



"No voy a permitir que nadie cuestione la honorabilidad, el respeto y la honestidad con las que hemos trabajado estos dos años y medio. Muchas veces yo no he cobrado, he tenido que poner de mi bolsa. Ayer no dormí ni un minuto por estar pensando en la situación económica del municipio".



Sánchez Gómez señaló que es de extrañar el comportamiento de Juan Gabriel Garduño López, secretario General de la sección SUTEYM Toluca, quien acusó que no había respuesta para solventar la situación que afecta a 2 mil 400 trabajadores agremiados a esta representación sindical y se extiende a todas las áreas de gobierno, ya que se intentó establecer contacto con él desde el jueves y no hubo respuesta.

INTERVIENE EL GEM

Fue después de que se sostuviera una mesa de trabajo con representantes del gobierno del Estado de México que se llegó a un acuerdo y se explicó al líder sindical del SUTEYM la situación de las finanzas municipales por lo que se retiraron los bloqueos de Morelos, Hidalgo e Independencia.



Cuestionado sobre la falta de gasolina, diesel y pagos para los elementos de servicios de emergencia y generales, como bomberos, policías y recolectores de basura, reconoció que no estaba al tanto de la situación.



"No sé qué haya pasado en ese sentido pero lo que sí está sucediendo es que nosotros estamos trabajando y buscando opciones para resolver todos los problemas, la condición que tenemos, que nadie la pierda de vista... Con limitaciones y todo, pero sí te quiero decir que hay ocasiones en las que yo he tenido que desembolsar y con mucho gusto, pero, que quede claro, esto no se debe a una mala gestión".



Finalmente señaló que estará al frente de la administración sin pedir vacaciones hasta el 31 de diciembre y buscará pagar lo que se pueda de la deuda ya que, tan sólo a proveedores de administraciones pasadas, han pagado 360 millones de pesos mismos que se han quedado a deber a los proveedores actuales.

na