Por desabasto, 180 mil recién nacidos de Edomex no fueron vacunados

TLALNEPANTLA.- Daniel nació hace 15 días y aunque sus padres han tratado de vacunarlo como lo estipula la Cartilla Nacional de Vacunación, hasta ahora, no han podido, pese a que han acudido a al menos siete Clínicas de Salud del Estado de México y de la capital del país, pues en todas han reportado escasez de la vacuna antituberculosa BCG, la cual se recomienda aplicar en las primeras semanas de nacido.

"Cuando salió mi esposa y el niño del hospital, el doctor nos advirtió que había desabasto de la vacuna, pero nos pidió que hiciéramos todo lo posible por aplicársela, pues se recomienda que los niños la tengan desde las primeras semanas, pero no la hemos encontrado por ningún lado, a pesar de que hemos acudido a todas las clínicas en las que nos han dicho que pudiera haber, tanto del (Instituto Mexicano del) Seguro Social y del Salud del Estado de México", relató el padre de familia.

Daniel, como también se llama el padre, señaló que la búsqueda de la vacuna, lo llevó hasta hospitales privados, en donde la dosis se la venden entre los mil 600 y los tres mil 200 pesos, dependiendo la cadena, y ésta debe ser encargada; es decir, no cuentan con ella en el momento, sino que se solicita por pedido, con un tiempo de aplicación de entre una semana y semana y media.

"Nos hemos encontrado de todo, desde quienes nos dicen se puede tardar solo unos tres días, hasta quienes nos piden dos semanas, pero, en todos los casos, nos dicen que el pago es por anticipado y que ellos nos llamarían en cuanto la tengan, por eso nos ha generado un poco de desconfianza y no la hemos encargado, pero en lo que todos coinciden es en que el desabasto se registra en todo el país", comentó.

HAY DÉFICIT DE 600 MIL DOSIS EN EL EDOMEX

De acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Daniel es solo uno de los cerca de 180 mil niños mexiquenses que, durante el presente año, no han podido recibir la vacuna BCG, considerada la primera de 15 que integran la Cartilla Nacional de Vacunación y la cual proporciona inmunidad ante la tuberculosis, una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo.

El jefe del Departamento de Infancia y Adolescencia del ISEM, Jaime Edwin Contreras Zárate, apuntó que el desabasto de la vacuna se debe a que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó al Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, S.A. De C.V., el cual era el único laboratorio mexicano que contaba con el registro necesario para poder importar el agente a México, por lo que, al imposibilitarlo, el fármaco dejó de traerse al país, lo que originó el desabasto.

Detalló que, en el caso del Estado de México, la vacuna se dejó de recibir desde el año 2019, por lo que, hasta ahora, esta entidad cuenta con un déficit de 600 mil dosis -300 mil por año-, que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no ha entregado a esta entidad federativa.

Pese a este déficit, explicó que el ISEM contaba con un stock de dosis que se recibieron en 2018, pero no fueron aplicadas, lo que le permitió al Estado de México poder seguir vacunando a los recién nacidos durante todo 2019 y hasta enero de este año.

"Lo que hicimos es que tuvimos que cambiar desde el año pasado la forma en que se suministraba la vacuna, pues un frasco de este agente biológico tiene cuatro horas de vida a partir de que se abre; entonces, lo que tuvimos que hacer fue comenzar a agendar citas con los interesados en que se les aplicara esta vacuna, para que llegaran 10 niños casi al mismo tiempo y evitar desperdicios", puntualizó.

HAY DESABASTO EN TRES VACUNAS

El pasado 29 de junio, a través de la Circular Número 098/2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública informó a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, sobre la inhabilitación por 27 meses en contra del Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, S.A. De C.V., y aunque en el documento no se especificaba el motivo, la titular Irma Eréndira Sandoval señaló que ésta se debió a que la empresa aparentemente falseó información para conseguir dos contratos con la Secretaría de Salud para la adquisición de vacunas contra el sarampión, rubéola, parotiditis y hepatitis.

De acuerdo con Contreras Zárate, esta sanción provocó que el laboratorio también dejará de suministrar dosis de las vacunas toxoide tetánico y DPT (antidifteria, tosferina y tetanos); sin embargo, recalcó que, en estas no se ha registrado un problema, ya que solo se aplican como refuerzos y los cuales han podido se han sustituidas por otros agentes como la del DTaP (difteria, tétanos, tos ferina) o DPA, de las cuales otras empresas farmacéuticas cuentan con la licencia.

Indicó que esto no ha ocurrido con la BCG, ya que es una dosis única y no tiene otro agente similar, aunque mencionó que el desabasto provocó que la propia Función Pública y la Secretaría de Salud negociaran con la empresa sancionada, a efecto de permitirle la distribución de lotes existentes, aun con la inhabilitación, para no afectar a la población, por lo que se espera que, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, puedan llegar a las entidades algunas dosis para los pequeños que no han sido vacunados.

MÉXICO NO CORRE RIESGO ANTE LA TUBERCULOSIS

El especialista del ISEM precisó que, debido a las condiciones sanitarias que enfrenta México, la tuberculosis no es una enfermedad que se encuentre latente y que ponga en riesgo a los bebés que no han sido vacunados, salvo que éstos vivan en un sitio donde exista el hacinamiento, un importante deterioro social y un medio ambiente desfavorable, por lo que esta dosis puede ser suministrada hasta los 12 años, aunque siempre se ha recomendado que se haga en los primeros días de nacido.

Se estima que, cada día, 30 mil personas en el mundo adquieren la tuberculosis y cuatro mil 500 de ellas mueren; tan solo en 2016, dos mil 569 mexicanos fallecieron por esta enfermedad que es prevenible y curable, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Cifras del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) establece que, desde 1990 hasta 2015, México había descendido la tasa de mortalidad por este padecimiento de 7.4 a 1.7 casos por cada cien mil habitantes.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Semana 44 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta el 31 de octubre, se habían detectado 248 casos este año de Meningitis tuberculosa; 40 por ciento menos casos que en el mismo periodo de 2019, de los cuales solo seis casos se presentaron en el Estado de México, cuatro en mujeres y dos en hombres.

CONFIRMA IMSS QUE HASTA FIN DE AÑO HABRÁ DOSIS

Este viernes, María acudió a la Clínica de Ginecoobstetricia Número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ver si ya contaban con vacuna BCG que no le ha podido aplicar desde hace tres meses a su hija, pues, desde entonces, ya se reportaba esta escasez del agente biológico; sin embargo, nuevamente, no tuvo éxito y las enfermeras le pidieron que regresara a finales de noviembre para ver si habían llegado algunas dosis.

"Ahorita por el covid(-19) no he sacado a mi bebé a la calle, pero tampoco lo hago porque no le he puesto esta vacuna; ahorita compro agua embotellada para darle de esa y evitar que se me enferme, pues fue lo que recomendó el doctor, pero sí me preocupa que, por un lado, me digan que lo tengo que vacunas, pero no haya dosis en ningún lado", relató.

Autoridades de la Delegación Oriente del IMSS confirmaron que, en ninguna de las unidades médicas de esta región del Estado de México existe dicha vacuna y confirmaron que será a partir de la segunda semana de diciembre cuando llegue a las clínicas y hospitales de esta región.

Autoridades federales y estatales confirmaron que, una vez que llegue las primeras dosis, lanzaran una campaña de promoción para que los padres de familia lleven a los recién nacidos a vacunar, con la intención de que no pasen más tiempo sin la dosis y, de esta forma, prevenir un rebrote de esta enfermedad.





(Sharira Abundez)