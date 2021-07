Por daños a la salud exigen clausurar el relleno sanitario de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Por no cumplir con las especificaciones de la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, el relleno sanitario de Tlalnepantla que se ubica en San Pedro Barrientos debe ser clausurado, ya que además atenta contra el derecho de los habitantes del municipio a un ambiente saludable, consideró el Congreso mexiquense.

El 20 de julio, legisladores del Estado de México aprobaron exhortar al presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, que por insalubre, por la excesiva generación de gases, olores y fauna nociva el relleno sanitario de Tlalnepantla debe ser clausurado.

A través del diputado Jorge García Sánchez se exhortó al presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, así como a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, para que se clausure ese sitio, mismo que continúa operando pese a que la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) determinó su suspensión desde febrero de 2019.

El relleno ubicado en un predio de 66 mil metros cuadrados funciona desde abril de 1998 y se asegura en la fundamentación del exhorto que ya ha causado enfermedades, fallecimientos, malformaciones de recién nacidos y ha contaminado el agua, suelo y aire de la zona.

En febrero de 2019, a través de la COPRISEM se determinó la clausura del relleno sanitario; sin embargo, sigue en operación con una inadecuada disposición de residuos urbanos, con afectaciones a la salud de los vecinos, aunque los fétidos olores que se generan llegan hasta la Quebrada y un fraccionamiento adjunto a Punta Norte, de acuerdo al líder social José Luis Cortés Trejo.

El ex regidor que se ha convertido en uno de los demandantes y promotores de la clausura del relleno sanitario, José Luis Cortés, refirió en un documento enviado al recinto legislativo, específicamente al presidente de la Junta de Coordinación Política, que más que un exhorto deberían revisar el caso del relleno sanitario "ya que no sólo es la cuestión de la emisión de gases contaminantes al ambiente y demás, sino incluso el relleno fue reconcesionado hasta por 20 años más a una empresa particular bajo el nombre de Centro Integral de Residuos".

Destaca que conoce bien de las demandas de vecinos de la Providencia y San Pedro Barrientos, quienes han solicitado reiteradamente la clausura definitiva del relleno sanitario que funciona como tiradero de basura.

El relleno sanitario funciona desde hace más de 30 años y ha recibido en sus terrenos de 30 hectáreas más de 9 millones de toneladas de basura y deshechos.

El 13 de febrero de 2019, a unos días de actividades de la reciente administración municipal el alcalde Raciel Pérez Cruz, pidió públicamente que se clausurara el relleno el cual ya había llegado al final de su vida útil.

En esa fecha y tras inaugurar una planta de recuperación en el relleno sanitario, el actual alcalde entonces hizo un llamado a la Legislatura para clausurar definitivamente este sitio que ya se encuentra saturado. Sin embargo, ahora que fue exhortado para que lo clausure no hay respuesta para ello por parte del edil.





(SAB)