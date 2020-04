Por crimen organizado y covid-19, cierra el Foto Museo Cuatro Caminos

"Nos ha quitado los apoyos privados que teníamos les quitaron la posibilidad de que fueran deducibles de impuestos y además los presionaban a que dedicaran los recursos a otras actividades que no tuvieran nada que ver con la cultura como la vivimos nosotros. No somos los únicos, todos los espacios independientes dejamos de recibir, y no sólo en recursos, sino en prediales, cobro de servicios... Es por eso que estos proyectos se vuelven inviables", expresó Meyer.