Por covid retiran plantón trabajadores de Naucalpan

NAUCALPAN.- Al cumplirse 15 días de que iniciaran un plantón en las inmediaciones del palacio municipal de este lugar, trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios, declinaron a continuar con las guardias que por ese tiempo sostuvieron argumentando el riesgo de contagiarse de covid-19, aunque señalan que no bajarán la guardia en su petición de que el gobierno local les pague adeudos por diversas prestaciones laborales.

Este jueves ya no se observaron a los trabajadores postrados cerca del palacio municipal, tampoco las cartulinas con sus demandas plasmadas y todos los sindicalizados fueron instruidos a reincorporarse a sus áreas de trabajo.

Al reunirse con los sindicalistas su dirigente de l sección Naucalpan del SUTEyM, Tomás Palomares Parra, propuso en asamblea el retiro del plantón dado que les preocupaba la cantidad de casos de covid-19 que ya se registran en todo el municipio, "para que no corramos riesgos, ni exponerlos a contagiarse y menos afectar con la enfermedad a sus familiares, retiramos el plantón", explicó.

"He decidido de manera responsable, para salvaguar la salud y la vida de todos ustedes, pues ha habido compañeros que han dado positivo a covid, pandemia que está matando a miles de personas en todo el mundo, suspender de manera momentánea nuestra lucha por nuestras conquistas laborales", dijo.

El dirigente del SUTEyM en esta localidad, reiteró que "no nos vamos a ir de manera definitiva, sólo vamos a hacer una pausa y vamos a esperar que la administración nos de una respuesta estev viernes o a más tardar el lunes y si no tenemos respuesta, tomaremos medidas más drásticas, pero es necesario que estemos convencidos en la necesidad de cuidarnos, pues la pandemia no nos ha dado tregua", aseguró.

Añadió que, en la explanada del palacio municipal de Naucalpan, se ve cuánta gente asiste a las pruebas de Covid, "para mí es muy preocupante que estando reunidos exigiendo nuestras justas demandas, alguien vaya a contraer la enfermedad, aunque estemos vacunados tenemos el riesgo de contagiarnos y prefiero la salud de ustedes y sus familias. No nos estamos rajando ni nos echamos para atrás, estamos siendo responsables y asumo esa responsabilidad".

Por otra parte, el dirigente del SUTEyM, Palomares Parra, dijo que "esperamos una respuesta seria y una solución pronta a este conflicto, pues de lo contrario tomaremos medidas más drásticas". concluyó.

En Naucalpan hasta el corte del miércoles por la noche, con base en datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, los casos positivos de covid-19 llegaron a los 22,958 acumulados, con 2476 defunciones desde el inicio de la pandemia a la fecha referida.

