Por covid, CDMX lanza advertencia a restaurantes y plazas comerciales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital permanece en semáforo naranja con alerta luego de que circulara el rumor de que la capital regresaría al rojo.

La mandataria capitalina indicó que aunque hay 10 días de aumento constante en las hospitalizaciones, habrá que permanecer en alerta y mantener las medidas sanitarias.

La semana pasada, la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano anunció que la capital permanecería en naranja pero con alerta debido a un cambio en la tendencia de hospitalizaciones. Asimismo, advirtió que estaba analizándose un posible cierre en actividades que habían tenido reapertura anteriormente.

La jefa de Gobierno detalló que el promedio de ingresos de octubre es mayor al de septiembre mientras que el promedio de altas en la capital es ligeramente menor.

En su llamado general comentó que “lo último que queremos es tener que poner restricciones (a las actividades económicas” por lo que recordó la importancia de seguir con las medidas sanitarias.

"Se ha logrado incrementar las actividades económicas y al mismo tiempo hemos logrado contener la pandemia y eso ha ocurrido por tres razones: aumento de pruebas combinado con el trabajo comunitario a través de los quioscos de salud, aumento de las visitas diarias a la población para dar orientación, identificar a posibles contagiados y aislarlos así como la participación social a través del uso de cubrebocas y sana distancia", dijo.

Hoy estamos visitando, dando información y recomendaciones a más de 25 mil casas por día.



Esta última semana realizamos 34 mil pruebas, un incremento de 10 mil respecto al promedio de las 5 semanas anteriores. [2/3] — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 23, 2020

LLAMAN LA ATENCIÓN A BARES

Debido a que el semáforo naranja es con alerta, la jefa de Gobierno detalló que si se mantiene la tendencia "se aplicarán restricciones de horarios en restaurantes, establecimientos mercantiles y centros comerciales".

Asimismo, Sheinbaum detalló que se intensificará la verificación en restaurantes y bares convertidos para asegurar que se cumplan los horarios, reglas de aforo y medidas sanitarias.

Sobre el caso de los bares, la mandataria hizo un especial énfasis en que se ha observado un relajamiento en las actividades sociales.

"Hay un hartazgo muy grande por eso eso pedimos que no hay reuniones con más de 10 personas, por el momento no nos interesan las multas, el Invea va a hacer un llamado y si no sirve se hará un cierre, en caso de seguir se verán otras medidas".

fmma