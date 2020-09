Por covid-19, mueren 257 transportistas en el Edomex

"Es un doble riesgo, porque la gente ya empieza a salir a la calle y pues las unidades se llenan más y aunque hay pasajeros a los que les piden que se pongan el cubrebocas, no le hacen caso a uno y no les decimos nada más para no pelear, porque hay gente agresiva, pero eso nos pone en riesgo (...) Aquí sí se han registrado casos, pero nadie habla de ellos; afortunadamente, no sé de compañeros directos que hayan muerto, todos seguimos acá, pero se desaparecen algunos por un tiempo y regresan después más delgados o demacrados. No les preguntamos nada, pero sabes por qué se ausentaron", relata.