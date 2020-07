Por covid-19, muere líder juvenil priista de Huixquilucan

HUIXQUILCAN.- Édgar Santana Valencia, líder de la Unión Revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México, falleció este fin de semana a causa del covid-19.

Tanto Édgar, como su papá, Froylan Santana, ex candidato del PRI a diputado local en el proceso electoral de 2018 y uno de los fundadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Huixquilucan, contrajeron el virus el 13 de junio pasado; sin embargo, debido a complicaciones que se derivaron de la enfermedad, el joven perdió la vida a sus 33 años de edad.

"Quiero recomendar que vayan a las pruebas de cotonete, que no se confíen en las rápidas que no son muy exactas y no hay tiempo que perder con esta enfermedad. Mis primeros síntomas fueron tos seca, dolor de huesos y mucha fiebre, hasta que me midieron la oxigenación en la sangre y me canalizaron directo a una radiografía de tórax, en donde ya salía daños en los pulmones y, de ahí, a hospitalizar. Si se detecta a buen tiempo, es muy tratable", destacó Santana Valencia el 13 de junio.

Su padre, Froylán Santana, fue el encargado de dar a conocer la noticia de su fallecimiento a través de sus redes sociales.

"Elevo al cielo mis oraciones. Mi hijo ya está con Dios", comentó.

EL PÉSAME

A partir de que se difundió la noticia, políticos de la entidad externaron su pésame a la familia del joven que también sostenía pláticas con el Partido Verde Ecologista de México, para migrar a ese instituto político en los siguientes meses, de cara al proceso electoral de 2021.

El ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, fue de los primeros en externar su pésame a la viuda y a la familia de Édgar Santana, pues su padre fue su suplente cuando éste fue diputado local.

A él, le siguió el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, pues el joven fue director de Desarrollo Económico en su primera administración, así como el ex candidato del PRI a la alcaldía de este municipio, Enrique Martínez Alfaro, y el diputado federal, Ernesto Nemer Álvarez.

El coordinador del PVEM en el Estado de México, José Couttolenc, recordó algunas de las anécdotas que ambos jóvenes compartieron juntos y aseveró que lo recordará y extrañará después de tantos años de amistad.





cmo