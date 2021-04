Por contaminación, se mantiene doble Hoy No Circula en CDMX y Zona Metropolitana

Continuarán las medidas, como la activación del Doble Hoy No Circula, ante las altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, para proteger la salud de la población ante los altos niveles de contaminación, indicó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En un comunicado, aseguró que este jueves se mantendrá la influencia del sistema anticiclónico, provocando altas temperaturas, cielo despejado hasta media tarde, con algunas nubes que se formarán posteriormente y probabilidad moderada de lluvias aisladas, principalmente en las sierras del suropeste y oeste del Valle de México.

Además, se prevé que el viento será debil y variable, por lo que se mantendrán las condiciones desfavorables para la ventilación de la cuenca atmosférica, propiciando la acumulación de precursores y formación de ozono.

La CAMe recomendó a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar hacer actividades físicas en exteriores entre las 13 y las 19 horas.

A las 15 horas, la CAMe realizará un nuevo corte informativo sobre las condiciones meteorológicas de la ZMVM.

Este miércoles se registró un valor máximo de ozono de 160 ppb en la estación de monitoreo Tultitlán, por lo que la CAMe anunció que este jueves 22 de abril se activa el Doble Hoy No Circula por la acumulación de contaminantes.

¿QUÉ VEHÍCULOS NO PODRÁN CIRCULAR?

- Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula este conformada sólo por letras.

- Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea "E", "00" ó "0".

- Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON.

- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

- Taxis con holograma de verificación "1" o "2" que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

LOS EXENTOS

Por su parte la CAMe notificó que tanto trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo, podrán circular siempre y cuando porten el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo.

Otros vehículos excentos de la norma a aplicar son:

Vehículos que porten holograma "E", "00" o "0" cualquiera que sea su uso (salvo unidades de reparto de gas licuado de petróleo).

- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o matrícula para personas con discapacidad.

- Vehículos que porten la constancia tipo "Gas" o "A" Autorregulación.

- Vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y distribución de combustibles (excepto distribución de gas licuado de petróleo).

- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

- Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.)

¿POR QUÉ AUMENTÓ LA CONTAMINACIÓN?

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum compartió en su cuenta de Twitter que las condiciones meteorológicas así como los incendios en la zona centro han generado malas condiciones de la calidad del aire.

La CAMe detalló que la contaminación es consecuencia de la intensa radiación solar y poca nubosidad que propicia la formación de ozono. Además, el viento no presentó una dirección definida favoreciendo el estancamiento y la acumulación del contaminante.

"La Comisión Ambiental de la Megalópolis hace un llamado a la aplicación inmediata de las siguientes medidas con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y, con ello, reducir el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y con ello reducir la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana", pidió a través de un comunicado.

Asimismo, invitó a continuar el trabajo a distancia para reducir viajes; evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes; recargar gasolina después de las 18:00 horas; revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico; reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa; realizar compras y trámites en línea para reducir viajes; evitar hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

A través de la App "Aire", en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1 podrá darse seguimiento a la calidad del aire en la Zona Metropolitana.

