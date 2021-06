Por contaminación en Zona Metropolitana, activan "Doble Hoy No Circula" para el miércoles

Este miércoles 9 de junio habrá Doble Hoy No Circula debido a que la Zona Metropolitana del Valle de México presentó altas concentraciones de ozono.

A través de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis detalló que en la estación de monitoreo CCA-UNAM en la alcaldía Coyoacán presentó 157 puntos y debido a la estabilidad atmosférica de esta tarde, la acumulación de ozono no pudo disiparse por la baja velocidad del viento y la alta radiación solar.

??Se activan medidas por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México ??



??Mas info: https://t.co/GYeNHK0JJQ pic.twitter.com/UXV7MveVXW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2021

¿QUÉ VEHÍCULOS NO PODRÁN CIRCULAR?

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

- Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea "E", "00" ó "0".

- Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

- Los taxis con holograma de verificación "1" o "2" que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

OTRAS RESTRICCIONES

Además de la restricción para automovilistas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis aconseja lo siguiente:

- Facilitar y continuar trabajando a distancia.

- Reducir viajes.

- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles o cualquier producto con solventes.

- Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

- Revisar y reparar fugas de gas.

- Reducir el uso de combustibles.

- Utilizar recipientes con tapa al cocinar.

- Acortar los tiempos de ducha a un máximo de 5 minutos.

CONTAMINACIÓN EN 2021

En abril de este año, las concentraciones de agentes contaminantes en la Ciudad de México y toda el área Metropolitana llevaron a que de igual forma se decretaran medidas como el Doble Hoy No Circula y otras más para tratar de mitigar la contaminación. Asimismo, la acumulación de incendios forestales en toda la Megalópolis fue un factor determinante para que la mala calidad del aire se mantuviera.

Hasta el corte del mes de abril, en la Ciudad de México hubo 888 incendios forestales y 612 conatos, afectando principalmente las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta.

Por otra parte, cabe destacar que desde 2005, el 2020 fue el año con menos contingencias ambientales. La única contingencia registrada el año pasado inició el 11 de noviembre y se desactivó al día siguiente.



