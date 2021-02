Por cierre de panteones en Toluca, vendedores en crisis

Los pocos vendedores de flores que hay afuera de los panteones, La Soledad y Municipal de Toluca, temen que no saquen ni para su cena de Navidad y menos para la de año nuevo, pues de vender en años pasados entre dos mil y cuatro mil pesos al día en fechas cercanas al Día de Muertos, ahora solo venden a lo más 600 pesos o hay días en que no venden nada por la pandemia covid-19, que ha obligado a las autoridades locales a mantener cerrados estos lugares de descanso para evitar un mayor número de contagios de la pandemia.

En el caso del Valle de Toluca, los ayuntamientos de Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Zinacantepec y San Felipe del Progreso, por citar algunos, han venido informando que los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, estarán cerrados los panteones y la mayoría da como alternativa que, quienes acostumbran visitar a sus muertos e incluso velarlos en los mismos camposantos, vayan solo a visitarlos pero en la semana comprendida entre el domingo 25 al 29 de octubre para evitar aglomeraciones.

Para el vendedor de flores, Julio César Pérez Hernández, el cierre de panteones jamás se había hecho y recuerda el pasado 10 de mayo, Día de las Madres, cuando la autoridad toluqueña ordenó también el cierre de sus locales, por lo que las pérdidas económicas fueron casi totales, pero ahora no se ordenará el cierre de sus pequeños negocios, aunque el cementerio municipal de Toluca permanecerá cerrado.

#Metrópoli | Los pocos vendedores de flores que hay afuera de los panteones en Toluca, venden entre 600 pesos o a veces no venden nada a consecuencia de la emergencia sanitaria. Conoce sus historias aquí. ? *ephttps://t.co/dI7j6jPh5j pic.twitter.com/QtVoJk69in — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

Refirió que el año pasado, durante la semana principal de las celebraciones del Día de Muertos, logró vender hasta 50 mil pesos en flores y solo le invirtió 20 mil pesos, pero ahora solo vende entre 500 y 600 pesos diarios cuando mejor le va.

“La verdad ha bajado como un 80 por ciento la venta, no creo que vendamos como en otros años, de hecho, como van a estar cerrados los cementerios, va a ser una venta normal como cualquier otro día, 500, 600 pesos diarios, es una venta normal de un día normal”, indicó el comerciante.

El padre de familia, quien va por su flor “variadita”, dice, al mercado de Villa Guerrero, comentó que a estas fechas los precios están aceptables, “de cempasúchil, gladiola, rosa, hay una flor que se llama inmortal, es una flor seca que se vende mucho porque como no le pasa nada con las heladas y dura bastante. Ahorita las macetas de cempasúchil las estoy dando en 25 pesos, si se da cuenta, son grandes, es de flor grande y son frescas, la rosa a 40 pesos la docena, la gladiola en 100 pesos el rollo, con seis docenas, hay buenos precios ahorita y creo que se van a mantener más o menos, por lo mismo que no va a haber venta no creo que suban”.

A quien peor le va con la venta de sus flores previo a los días de Todos los Santos y Fieles Difuntos, es a la señora Elizabeth González, pues luego de vender en estas fechas entre mil 500 y cuatro mil pesos al día, ahora solo alcanza a vender entre 250 a 600 pesos, si bien le va, dinero que le tiene que alcanzar para pagar renta, luz y comida para sus dos pequeñas hijas, su esposo y su suegra.

“No hay gente, no dejan entrar al panteón, la gente ya se desesperó, tanto ellos como nosotros, la verdad aquí tenemos poca inversión para no cerrar, aquí tendré invertido como cuatro mil pesos, compro la flor allá en la comunidad de La Finca, en Ixtapan de la Sal, pero hay que pagar gasolina y casetas y darles de comer a mis dos nenas, mi esposo, mi suegra y yo, nos compran quienes entierran o creman a sus muertos, pero no más, regularmente un arreglo dura ocho días, sino sale hay que retocar y esa flor ya la tiramos, la flor se marchita, este arreglo tiene ocho días y lleva dos retocadas por lo mismo que no hay venta, a la gente se le hace caro, hay que dar precio para que salgan los arreglos”, indicó preocupada doña Elizabeth.

Al decir que estas fechas de celebraciones eran como su finiquito de todo el año y solo esperaba ventas del día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, aún invertían unos 15 mil pesos y lo tenían que duplicar para que, iniciando el año, traer flor nueva con nueva inversión y así comenzar un año más de su negocio al que actualmente tiene que surtir dos veces a la semana con poca flor para evitar cerrar de manera definitiva.

“Regularmente compramos rosa, el polar, follajito, gladiola y cempasúchil, es la flor que la gente se lleva en estas fechas, los arreglos los estoy dando en 250 pesos, esa cruz pequeña en 250, tenemos cempasúchil a 25 la macetita, la rosa a 60 la docena, el paquete a 90 y las coronas en 500, 550, hay que dar precio”, concluye la señora Elizabeth González.

Mientras que afuera del panteón de La Soledad, popularmente conocido como “El General”, la situación económica de los comerciantes de flores es similar y solo intentan recuperarse de los arreglos florales que la gente adquiere pero para otro tipo de eventos particulares.

(Sharira Abundez)