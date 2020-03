Por ataque de "felino", suspenden clases en 13 escuelas en Valle de Bravo

VALLE DE BRAVO, Edomex, 4 de marzo 2020. - Ante la presunta presencia de un felino que atacó y dio muerte a una persona cuando se encontraba en la zona del Pinal y Cerro Gordo de este centro recreativo, la Secretaría de Educación estatal, suspendió clases en 13 escuelas de nivel básico y de medio superior, para evitar riesgos a los alumnos.

Mientras que las corporaciones policíacas, incluso personal de la Marina implementaron un operativo para buscar al animal que posiblemente deambule por la zona boscosa de este municipio.

De acuerdo a los primeros reportes de cuerpos de rescate, el primero de marzo se localizó el cuerpo sin vida de una persona que tenía huellas de haber sido atacado por un felino grande.

Al parecer, este animal se escapó de alguna residencia de Valle de Bravo, Avándaro o de cualquier zona aledaña donde lo tenían en cautiverio.

En la zona se encuentran los cuerpos de seguridad de la Marina, Policía estatal y Comisaría Municipal, quienes cercaron el área de influencia de los sucesos y mantienen vigilancia.

Solicitaron a la población extremar precauciones, respetar los señalamientos e indicaciones de las autoridades y no transitar en esta zona, mediante el uso de veredas para cualquier tipo de actividad deportiva o recreativa.

Asimismo, se busca obtener las características de la especie mediante las muestras de ADN obtenidas en recorridos por el personal experto en manejo de vida silvestre.

Cabe destacar que se encuentra colaborando en las investigaciones el Doctor Octavio Rosas, integrante del Colegio de Postgraduados y experto nacional en felinos.

Además, autoridades determinaron colocar cámaras de fototrampeo que ayudarán a obtener datos específicos que permitan corroborar la especie que, se presume, atacó a la persona.

Esta mañana, la Secretaría de Educación del estado de México, decidió suspender clases en siete escuelas de nivel básico y seis de nivel medio superior, para seguridad de los alumnos.

Las escuelas se ubican en comunidades en zonas cercanas a bosques, entre Cerro Gordo y la colonia Emiliano Zapata y El Cerrillos, así como en Pinal del Marquesado.

En el nivel medio superior están los planteles CECyTEM Valle de Bravo y Zacazonapan, Extensión académica Colorines del CONALEP, Plantel No. 5 del COBAEM y CBT No. 2 de Valle de Bravo, así como el Telebachillerato Comunitario (TBC) No. 155, donde también se suspendieron clases hasta nuevo aviso.

Hasta el momento, aún no se tiene con precisión de qué tipo de felinos se trate, hasta que se tenga el examen de sangre que hacen especialistas y que se encontró sobre la persona atacada.

cmo