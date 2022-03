Por acaparamiento de cauce federal, pobladores bloquean avenida en Metepec

Desde hace un año, pobladores de distintas comunidades de Tenango del Valle han sostenido un conflicto por la distribución del agua, mientras que los miembros de los Bienes Comunales de San Pedro Tlanixco reclaman las concesión de un cauce federal. Al menos cuatro comunidades han padecido la falta del líquido, por lo que este lunes decidieron manifestarse en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con representantes de las comunidades de San Bartolomé Atlatlahuca, Acatizingo, Zaragoza, La Cooperativa y Pueblo Nuevo, el comisariado ejidal de Bienes Comunales de San Pedro Tlanixco ha implementado infraestructura en un río que nace en Zaragoza, lo que está prohibido, además de que ha dejado sin agua para riego de milpas e incluso no hay este recurso en las escuelas de las zonas afectadas con los recortes.

"Un grupo que se hace llamar Bienes Comunales ha querido llevarse todo el suministro del agua que emana de los ejidos de Zaragoza y lo quieren para lucrar con dicho líquido. Anteriormente, en conjunto con todos los pueblos, hacíamos un uso colectivo, algunos la ocupaban como agua potable, algunos para la siembras, había una armonía entre pueblos, por 50 años funcionó, pero ahora este grupo nos ha dejado sin agua".

Señalaron que los habitantes de San Pedro Tlanixco han realizado distintas construcciones en el cauce con el aval de funcionarios de la Conagua, por lo que decidieron bloquear avenida Estado de México, en el municipio mexiquense de Metepec, con la finalidad de presionar para que se aplique la ley.

"¿Cómo la Comisión del Agua en su marco jurídico interpreta que es un delito construir en cauces federales y lo permitió? Nosotros trajimos evidencia de eso y del desvío de cauce y no hizo nada Conagua. Cuando vinimos a la primera reunión hace un año, nos demostraron que no exista una concesión en la zona y ahora resulta que le dan visto bueno a la concesión de estos señores, por lo que nos dicen que no van a dejar nada de agua".

Los manifestantes señalaron que a raíz de que se han quedado sin el líquido, se han dado enfrentamientos entre pueblos, por lo que se corre el riesgo de que haya muertes en los altercados y acusaron de negligencia a la Conagua, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Procuraduría Agraria, instancias responsables de normar y aclarar este tipo de hechos.

"No sabemos quién los está patrocinando económicamente, pero tenemos videos de gente armada subiendo con ellos (los integrantes de Bienes Comunales de San Pedro Tlanixco) y hemos tratado de dialogar, hemos tenido mesas de trabajo, pero no lo aceptan, se aferran al agua y han creado un conflicto que genera mucha polémica y que puede traer consecuencias graves".

El sur del Estado de México tiene vocación agrícola y floricultora, por lo que en distintas ocasiones los habitantes de la zona han denunciado acaparamiento de cauces naturales por parte de empresarios, en especial los que tienen viveros en la zona.

Al momento, los representantes de la delegación de la Conagua en el Estado de México no ha dado un posicionamiento sobre el conflicto hídrico que se desarrolla en Tenango del Valle.

