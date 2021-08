Por abuso sexual, vinculan a proceso al exdiputado de Morena Saúl "N"

A menos de una semana de que el diputado de Morena Saúl "N" fuera enviado a prisión por el delito de violación, este miércoles un juez de control lo vinculó a proceso por abuso sexual y le rectificó la prisión preventiva como medida cautelar, por ello seguirá interno en el Reclusorio Oriente.

Al término de la audiencia que se celebró en las salas de oralidad del Poder Judicial que están en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Wilfrido Castillo abogado del legislador aseguró que su cliente no va a negociar su libertad con las víctimas, puesto que van a comprobar su presunta inocencia.

"La posición del diputado es muy contundente que 'los inocentes número uno no huyen y número dos no llegan a ningún acuerdo', por más que se quiera llegar a un acuerdo económico como lo ha a manejado el abogado víctimal el doctor Teófilo que exigirían hasta 100 millones de pesos, eso no va a pasar no vamos a ceder a ningún tipo de negociación", aseguró el licenciado en Derecho.

#Metrópoli | "Los inocentes número uno no huyen y número dos no llegan a ningún acuerdo", esto es lo que señaló el abogado de Saúl "N" quien fue vinculado a proceso este miércoles. #ep https://t.co/d0G0TxIMUv pic.twitter.com/LLHiNyxq6y — La Silla Rota (@lasillarota) August 25, 2021

Detalló que el manejo de las cantidades de dinero que se han manejado en torno al caso han "vislumbrado un móvil económico bastante fuerte que ha movido a posibles víctimas y que ha movido también a abogados".

Castillo señaló que durante el acto judicial, el Ministerio Público le imputó dos cargos por abuso sexual pero que el juez solo lo vinculó a proceso por uno de ellos.

"SEGUNDA DENUNCIA CONTRA EL DIPUTADO ES INVEROSÍMIL"; ASEGURA ABOGADO

Al respecto de esta segunda acusación que pesa en contra de su representado, el abogado indicó que la víctima es un joven de 20 años, quien al ver en medios de comunicación que el diputado había sido detenido por supuestamente haber agredido sexualmente a un menor de edad, decidió denunciar al legislador por presuntamente también haber sido una víctima de un abuso por parte del diputado. Sin embargo, el litigante dijo que esta imputación es "inverosímil".

"Decidió hacer una denuncia (víctima), cuya redacción resulta poco creíble con motivo de la adecuación, en lenguaje puntos y comas, respecto de la primera (denuncia)", afirmó Castillo.

Por último el abogado aseguró que le solicitaron al juez un periodo de dos meses y 25 días para la investigación complementaria de este caso, para que se empalme con el proceso que se lleva en contra del diputado por violación, delito por el que fue detenidos y vinculado a proceso el jueves pasado.

Aquel día por la madrugada fue cuando el diputado Saúl "N" acordó entregarse a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. La cita fue en la casa de la colonia Roma del legislador, donde le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada.

Esta acusación se originó luego de que en abril pasado, un menor de 15 años denunciara a Saúl "N" por presuntamente haberlo agredido sexualmente en un hotel de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, después de supuestamente haberlo drogado a través de una bebida.





(SAB)