Por abuso de autoridades, taxistas bloquean accesos al sur del Estado de México

"Estamos aquí parados, sin comer. Nos afecta porque trabajamos para tener qué comer", así lo relata don Jesús, conductor de una combi del transporte público. Desde las 4:00 de la mañana se encuentra parado antes de la caseta de la autopista a Ixtapan de la Sal debido a que taxistas bloquean los accesos al sur del Estado de México.

Son miles los automovilistas, comerciantes, productores, turistas y operadores de transporte tanto local como foráneo los afectados con el bloqueo que existe en las autopistas y carreteras federal que comunican a los municipios de Villa Guerrero, Tonatico, Coatepec Harinas, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras, Texcalyacac, Tenancingo e Ixtapan de la Sal.

De acuerdo con los manifestantes, la movilización obedece a que durante operativos de la Secretaría de Movilidad así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México viven abusos.

Asimismo, señalaron que también piden la liberación de un dirigente de la organización Coceep, detenido en enero.

Foto: Fernanda García

Hasta el momento no han dado un posicionamiento oficial, sin embargo, las consecuencias del bloqueo han dejado pérdidas económicas de importancia en especial en el sector del transporte de pasajeros foráneo, toda vez que las corridas de las líneas Flecha Roja, Zinabús, Excelencia y Teo, han sido suspendidas tanto para partir como para llegar a Villa Guerrero, Tenancingo e Ixtapan de la Sal.

De acuerdo con Odilón López Nava, delegado en el Estado de México de la Cámara Nacional de Autorransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México (CANAPAT).

Foto: Fernanda García

"Son líderes que están haciendo sus reclamos alejados e injustificados, ilógicos, realmente no deberíamos tener líderes que traten situaciones personales y lastimen la economía de toda una región. Un concesionario no puede estar bloqueando vialidades, se contradicen, unos dicen que maltrato de movilidad cuando están en un proceso de atención de diversos trámites, por ese lado no les asiste la razón; por otro lado dicen que los operativos pero todos estamos en un Estado de Derecho, para eso están los procedimientos, sus reclamos son injustificados", señaló el líder empresarial.

Estimaciones de la CANAPAT señalan que las pérdidas podrían llegar a los 2 millones de pesos por día solo para el sector y que estarían afectados más de 3 mil 500 pasajeros, en especial por qué se trata de fin de semana.

NO SOLO EL TRANSPORTE ESTÁ AFECTADO

Julio viajaba hacia Acapulco con su familia desde Toluca cuando se encontró de frente con el bloqueo en la autopista a Ixtapan de la Sal.

"Estamos tratando de llegar a Acapulco porque ya habíamos planeado llegar hoy a la 1:00 de la tarde y dicen que hasta esa hora van a liberar, no sólo nosotros estamos afectados, también el comercio", dijo.

Las vías de comunicación al sur bloqueadas afectan principalmente a los sectores turismo, floricultores, ganaderos, productores de aguacates, frijol y de café.

Por lo anterior, la CANAPAT hace un llamado a la Guardia Nacional para que se restablezca el orden y no permitan que intereses personales suspendan la economía de toda una región.

BV