Política de movilidad de Sheinbaum, entre claroscuros: experto

"Traemos la Ciclovía de Insurgentes y esperamos que se logre consolidar y Sheinbaum no lo ha anunciado, lo que nos extraña, más cuando hay una aprobación de 90 por ciento de usuarios, de más del 70 por ciento de los que viajan en Metrobús y 55 por ciento de los que usan automóviles. Ha tenido un impacto positivo con un aumento de 282 por ciento de las personas que la usan. Pero ella no ha vuelto a ver este proyecto. Parece que la apuesta es a los proyectos faraónicos y no a los que son funcionales".