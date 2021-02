Policías liberan, según ellos por error, a homicida y ladrón

Un hombre investigado por robo con violencia e intento de homicidio fue liberado por ignorancia de los policías que lo sacaron de una audiencia y lo tenían que regresar al Reclusorio Sur.

El 8 de octubre pasado, Édgar C., de 43 años de edad, fue presentado a una audiencia donde se decretó que su arresto no fue legal y el juez ordenó su libertad, pero solo por esa causa penal y no por otras dos que pesaban sobre él y que estaban en proceso.

Sin embargo, con base en la denuncia FXH/XO-1/UI-2/D/1634/10-2019, elementos de la Policía Bancaria e Industrial, que prestan servicio como agentes de seguridad procesal, le quitaron los candados de mano y permitieron que abandonara el Reclusorio Sur.

Todo pese a que habían recibido el oficio 7820/2019 donde se les instruía a conducir al detenido nuevamente al área del reclusorio donde había estado, ya que aún tiene dos proceso pendientes bajo las causas 125/2016 y 623/2018 por robo calificado y tentativa de homicidio.

Ana Paola García, directora de agentes de seguridad procesal, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, declaró ante la Procuraduría capitalina que los policías estaban enterados de la situación y que aún así liberaron a Édgar C, a las 20:45 horas.

No fue sino hasta las 23:30 horas cuando los oficiales fueron informados de su error, pues aparentemente no actuaron con dolo, sino que tramitaron la salida del imputado por desconocimiento y desidia, al no haber atendido los oficios que les enviaron.

Ahora, los PBI José Arturo Juárez Vázquez, Gustavo Alejandro Flores Frías; Jesús Olvera Barbosa y Antonio de Jesús Galindo Melchor fueron detenidos y quedaron a disposición de la PGJ, bajo el delito de evasión de presos.

Fue hasta la tarde de ayer cuando agentes de Investigación lo recapturaron en la alcaldía Coyoacán, según informó la Procuraduría.

Elementos de PDI implementaron un operativo en la colonia Cuadrante San Francisco, donde se logró la detención y fue trasladado al Reclusorio Sur”, señaló la dependencia en un comunicado.

Ahora sí, al reo le esperan dos procesos penales por delitos graves, presuntamente cometidos en 2016 y 2018.