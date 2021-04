Policías heridas del 8M fueron obligadas por sus mandos a seguir trabajando

Durante la marcha del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, las mujeres policías que resultaron heridas fueron obligadas por sus mandos a seguir trabajando en la manifestación y conteniendo al grupo de feministas encapuchadas que las agredió, según revelan las declaraciones de las agentes heridas que se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a denunciar los hechos.

"Mientras estaba en el suelo y sin mi escudo, me patearon y me dieron de puñetazos (el grupo de feministas). Me subieron a una ambulancia, me dieron un analgésico y un mando me dio un extintor y me mandó a apoyar a las compañeras que estaban en plaza de la Constitución", se lee en una de las declaraciones que dio al Ministerio Público una de las ocho policías que resultaron lesionadas.

La elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con iniciales A.Y. detalló que aquel día alrededor del mediodía fue concentrada en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, colonia Tabacalera. La indicación que recibió la agente junto a otras 30 de sus compañeras fue evitar el paso de los grupos que portaran objetos para agredir y que se dirigieran rumbo al Centro Histórico.

En su testimonio se subraya que los mandos a cargo de la logística de la manifestación, entre ellos estaban los que tienen el indicativo Thor y Balam, les indicaron que "por ningún motivo" debían de responder a las agresiones. Fue así como la mujer policía colocó su escudo en el piso y se puso en cuclillas, para formar con sus compañeras una valla humana.

"Alcancé a ver como se acercaban a nosotras un grupo de mujeres entre 50 a 60 feministas encapuchadas, con paliacates de color violeta, cubriéndose el rostro, solo se apreciaban sus ojos. Comenzaron a pintar los escudos, a lanzar gas lacrimógeno y bombas molotov. Nos gritaban consignas, de que éramos enemigas de la mujer, que estábamos para cuidarlas y no para evitar que pasen", quedó asentado en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-5/UI-1 S/D/00241/03-2021.

En ese momento, las manifestantes apoyadas de un grupo aproximado de 30 hombres que estaban infiltrados lograron romper la formación de las agentes. Lo que ocasionó que la oficial quedara descubierta y que le arrebataron su escudo.

"Yo terminé por completo tirada en el suelo y recibiendo golpes en mi cuerpo, traté de cubrirme y levantarme pero no pude, lo único que pude hacer fue cubrirme con mi propio cuerpo", narró la policía, quien fue auxiliada por un grupo de sus compañeras quienes la llevaron hasta una unidad médica que estaba en la zona.

PESE A ESTAR HERIDA, POLICÍA FUE ENVIADA NUEVAMENTE A TRABAJAR

Una vez dentro de la ambulancia, la uniformada se percató que otras de sus compañeras también estaban siendo atendidas en otras unidades médicas que estaban a unos metros de donde ella estaba. Mientras la revisaban, la policía observó que tres de sus compañeras eran trasladadas a un hospital, en tanto a ella le dieron un analgésico y le dieron otra indicación.

"Uno de los mandos me entrega un extintor y me indica que me traslade a la Plaza de la Constitución y 16 de Septiembre en la colonia Centro, para apoyar a las demás compañeras, agregando que el extintor era por si lanzaban más bombas molotov o quemaban algo", señaló.

Al llegar al punto, la mujer junto con otras de sus compañeras le hicieron frente a las feministas quienes buscaban irrumpir entre las policías y tirar el muro que protegía Palacio Nacional. Ahí, también las manifestantes les lanzaron piedras, bombas molotov y gas lacrimógeno.

Al poco rato las protestantes lograron romper la valla humana que formaron las agentes, luego de que les prendieron fuego a sus escudos. En este altercado la oficial A.Y. resultó lesionada del pie izquierdo, y por ello solicitó apoyo a su mando, quien la llevó de nueva cuenta a una unidad médica, pero esta vez sí fue trasladada a un hospital.

HOMBRES PARTICIPARON EN LAS AGRESIONES, ACUSAN POLICÍAS LESIONADAS

La elemento de la Policía resultó con un esguince en el pie izquierdo de acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación, donde se integraron las declaraciones de otras de sus siete compañeras que también resultaron lesionadas, unas policontundidas o con contusiones e incluso hubo una uniformada que se convulsionó a causa de los golpes que recibió.

En las declaraciones, las agentes de la SSC dan detalles de las agresiones que sufrieron aquel día y algunas describen que grupos de entre 20 a 30 hombres estaban entre las manifestantes, individuos que encabezaron los ataques en su contra.

Derivado de las agresiones a las oficiales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro sujetos que están relacionados con estos hechos. Dos de ellos fueron identificados como Óscar "N" y Edwin "N", policías federales que fungían como escoltas de la abogada Ana Katiria Suárez.

Con base en las indagatorias los elementos de seguridad privada fueron arrestados cuando viajaban en un vehículo en donde tenían dos escudos que les fueron arrebatados a las agentes capitalinas durante la protesta. Ambos fueron vinculados a proceso y se les impuso la prisión preventiva justificada.

Otro de los detenidos fue Humberto "N", quien fue capturado con estupefacientes y diferentes objetos aptos para agredir. Este sujeto también fue vinculado a proceso y enviado a la cárcel. El único detenido por estos hechos que fue liberado fue Roberto "N", quien fue vinculado a proceso pero bajo la medida cautelar de firmar quincenalmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

MUJERES POLICÍAS, VÍCTIMAS DE ACOSO Y VIOLACIONES POR PARTE DE SUS COMPAÑEROS

Del 5 de diciembre del 2018, fecha en la que llegó la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, al 31 de enero del 2021, se han denunciado a 373 elementos que realizan operaciones de seguridad en la Ciudad de México. Más de la mitad de las denuncias son por abuso sexual, le sigue acoso sexual, violación y al final, corrupción de menores.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México es la que encabeza este listado con 293 casos denunciados ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), seguida de los elementos de seguridad privada, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Entre las 293 investigaciones está, por ejemplo, el caso del excoordinador jurídico de la Policía Bancaria e Industrial -perteneciente a la SSC- quien fue destituido y luego investigado.

Dichos resultados fueron dados a conocer por la jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, quien detalló que el área de Asuntos Internos de la SSC en lo que va del año ha recibido 256 denuncias, de las que se determinaron 75, es decir el número de elementos que fueron destituidos del cargo.

También hay investigaciones contra efectivos de la Marina, la Policía de Investigación (PDI) y la Guardia Nacional. Las otras instituciones policiales con denuncias son la extinta Policía Federal y elementos del Sistema Penitenciario.

Los policías más denunciados se concentran en cinco de 16 alcaldías: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.

Los hombres son los más denunciados, con 95 por ciento, y su edad promedio se ubica entre 30 a 59 años.

Las víctimas mujeres representan 94 por ciento, el resto son hombres. Las que más se animan a denunciar son aquellas que tienen entre 18 a 29 años de edad y le siguen las de 30 a 59.

fmma