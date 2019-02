Policías del Metro desconocen de existencia de módulos para mujeres

SHARENII GUZMÁN 11/02/2019 08:26 p.m.

"No hay difusión de estos módulos (de atención a mujeres). Si no paso por aquí ni me entero que podemos denunciar", dijo Alicia Fuentes, una usuaria de transporte público, quien dejó de utilizar el Metro, luego de las denuncias en redes sociales de presuntos intentos de secuestro dentro y fuera de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Desde el 1 de febrero, la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Secretaría de las Mujeres instalaron "Módulos de Denuncia y Atención Especializada para Mujeres" con personal capacitado en temas de género afuera de cinco estaciones del Metro: Martín Carrera, Coyoacán, Tacubaya, Uam-Ixtapalapa y Mixocac.

Sin embargo, en un recorrido por tres de estas unidades móviles se constató que no hay información dentro de esas estaciones para indicar su ubicación. También se observó que los policías auxiliares ni bancarios que están dentro del STC no saben de la existencia de estos módulos.

La Silla Rota preguntó a mujeres policía que estaban en los andenes y en los torniquetes sobre la ubicación de las unidades móviles. "No contamos con esa información" o "Creo que hay uno en Pino Suarez o en Hidalgo o en Niños Héroes", "no señorita, no sabré decirle", esas fueron algunas de las respuestas.

A pesar de la instalación de los módulos y que gracias a ello han incrementado las denuncias por violencia en contra de mujeres en el Metro y en espacios públicos, en el recorrido se observó que solo una mujer se acercó a preguntar y otra joven realizó una denuncia en el módulo que está afuera de la estación Coyoacán de la Línea 3.

La mujer denunció que el domingo 10 de enero, mientras viajaba en el Metro, un número desconocido le envió un mensaje a su celular. Le dijo que la estaba viendo y le describió como iba vestida. La joven se puso muy nerviosa y de inmediato le preguntaron ¿tienes miedo?. En ese momento no denunció, sino al día siguiente, porque en la mañana del lunes recibió otro whats. La chica estaba muy asustada y acudió al módulo de atención acompañada de una amiga.

En tanto, Alicia Fuentes, entrevistada a un lado del modulo ubicado afuera de la estación Tacubaya, comentó que dejó de usar el Metro porque se siente más insegura, "hay mucha apatía con los policías. Trato estar donde hay más gente". Agregó que a raíz de las historias que se viralizaron en redes sociales sobre los intentos de secuestro camina en la calle con miedo y voltea a todos lados.

Esa paranoia también la siente Icela Cruz, usuaria regular del Metro, quien usa este transporte como parte de su trabajo, ya que es supervisora de varias tiendas y tiene que andar por la ciudad todos los días.

Últimamente si me entró la paranoia, porque a una prima de una amiga le pasó. La intentaron secuestrar aquí a afuera de la estación Mixcoac. Primero pensé que era choro, pero realmente si se la quisieron llevar. Ella subió el caso a Facebook. A mí me impactó demasiado, porque por esa zona paso mucho".

Icela se enteró la mañana de este lunes en las noticias de que el gobierno capitalino había instalado módulos de atención a mujeres. "Y hasta ahorita que estoy pasando es cuando lo vi, por eso me llamó la atención", señaló afuera de la estación Mixcoac.

En relación a que si los módulos puedan ayudar a que las mujeres denuncien, indicó que podría ser una medida con buenas intenciones. "Podría servir en algunas estaciones, pero al final del día los delincuentes ya no van a estar aquí se van a mover a otras partes. Luego pides apoyo a las policías auxiliares que están en el Metro y pues te dicen que no están capacitadas".

Adriana, usuaria del Metro, diario viaja de Zapata a Universidad pese a que últimamente se siente "vulnerable e insegura, pero lo tengo que usar para transportarme".

Relató que hace una semana sufrió acoso callejero abordo de un camión. "Un señor me estaba viendo y estaba intentando tocarme. Lo confronté y ya se calmó, pero no creo que intentara hacerme algo más. Todos se quedaron callados. Había bastante gente en el camión y solo una señora se río como apoyándome y me dio permiso de pasar".

Adriana, quien esperaba el transporte afuera de la estación Coyoacán, señaló que no sabía de la instalación de MP´s móviles ni que ahí brindaban atención a mujeres víctimas de violencia en el espacio público. "No no sabía que estaban. A penas me enteré, creo que falta más difusión, porque la verdad, las mujeres no tenemos confianza de denunciar porque, al menos siento, que si voy a denunciar a algún MP lo que me pasó hace una semana, se van a burlar".

Claudia Bazán también se siente insegura al caminar o viajar en el Metro. "La verdad si siento mucho miedo, por todo lo que ha pasado y se ha escuchado. Si es una inseguridad muy fea. Cuando voy caminando y siento a alguien atrás, me pongo muy nerviosa y trato de caminar lento para que me rebasen. Es algo que antes no hacía".

Van 17 carpetas de investigación

Hasta el lunes 11 de enero, la PGJ de la ciudad contaba con 17 carpetas de investigación iniciadas en los módulos de atención especializados, así como con 36 expedientes que se levantaron hasta el sábado pasado.

La Procuraduría informó a La Silla Rota que de las 17 carpetas de investigación, siete se levantaron en el módulo de UAM-Iztapalapa, cinco en Coyoacán, tres en Martín Carrera, dos en Tacubaya y dos en Mixcoac.

La dependencia capitalina agregó que en total en estos módulos han brindado aproximadamente 900 atenciones. Las usuarias han preguntado "sobre varios temas: cuestiones relativas a violencia familiar, temas de derecho familiar, temas relacionados con su situación laboral, motivo y horario de los módulos, entre otras".

En los módulos se cuenta con personal capacitado: dos agentes del Ministerio Público, una policía de Investigación, y abogadas de la Secretaría de las Mujeres. La siguiente semana comenzarán las rotaciones de los MP´s móviles y se prevé que también se instalen en algunas en estaciones como Zapata o Pantitlán.

"Se escucha a la usuaria, de su planteamiento se desprende la existencia de alguna acción u omisión que pudiera configurar algún ilícito penal, on trasladas por personal adscrito a la PGJ CDMX, el Instituto de las Mujeres de la CDMX a la Coordinación Territorial correspondiente en la que se da inicio a la carpeta de investigación", indicó la PGJ sobre cómo funcionan los módulos.

En relación a la falta de información de los policías de Metro para difundir entre usuarias del Metro dónde se ubican los módulos, la dependencia capitalina dijo que eso depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSP) de la ciudad.

