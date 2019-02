Policías de CDMX usan pulsera morada contra violencia de género y los critican en redes

Este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció la campaña "Dame la mano" en sus redes sociales, la cual tiene como objetivo combatir la violencia de género y consiste en que los policías usen una pulsera morada en señal hacia las mujeres que se sientan vulneradas y puedan acercarse a estos, pero la campaña no fue tan bien recibida por las mujeres.

El uso de esta pulsera había sido viralizado en redes sociales por páginas de Facebook anteriormente.

Sin embargo, el anuncio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue criticado por muchas usuarias en redes sociales.

Entiendan que esta campaña está mal y no la promuevan, la víctima tiene que pedir ayuda, gritar, hacer visible que la secuestran ¿Quién garantiza que el secuestrador no usará una cinta morada y eso la hará más vulnerable?

Como cuando denuncié y el policía de la estación me dijo que mi queja no procedía? Yo creo que sí me sentiría más segura dándoles la mano, igual y eso me faltó. No sé...