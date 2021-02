Policías acusados de violación grupal siguen trabajando: Jesús Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta aseguró que los cuatro elementos acusados de violar a una menor de edad en la alcaldía Azcapotzalco siguen laborando, debido a que no existe ninguna imputación directa contra ellos.

El funcionario agregó que los oficiales están localizables y no hay posibilidades de que se puedan fugar y explicó que si no hay una imputación no pueden ser suspendidos del trabajo porque se violentarían sus derechos laborales.

Por otro lado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum expresó que los cuatro policías involucrados no están laborando y agregó que inició la investigación y están buscando que la víctima declare nuevamente.

Como dice la procuradora, no se fabrican culpables, pero tampoco vamos a dejar que quede impune. Se está viendo si realmente fueron estos policías y estamos viendo la posibilidad de que vuelva a declarar la chica que fue víctima", comentó.

