Policía de tránsito agrede a paramédico que atendía a mujer en Edomex

NAUCALPAN-.- Un policía de Tránsito de Naucalpan trató de impedir la atención prehospitalaria que brindaban paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a una mujer que sufrió un accidente sobre la Avenida Fuentes de Satélite, a la altura de la colonia Colonial Satélite, en Naucalpan, bajo el pretexto de que se estaban obstaculizando su trabajo.

A través de un video que fue difundido por los propios paramédicos en redes sociales, se puede apreciar cómo el oficial, quien negó identificarse ante el personal de la Cruz Roja, comienza a empujar a uno de los Técnicos en Urgencias Médicas, para impedir que le brinden atención a la mujer.

"Deja de interferir con mi trabajo. No, aquí no vas a hacer nada, de una vez te lo digo. A mí no me pidas de favor, llevo media hora diciéndote que no interrumpas. Hazte para allá porque te voy a subir", amaga el elemento, mientras empuja al paramédico que le brinda los primeros auxilios a la mujer que presentaba dolores en las vértebras cervicales y lumbalgia.

#Entérate Policía de tránsito agrede a paramédicos que atendían a mujer accidentada en #Naucalpan pic.twitter.com/iP8Fpn9buQ — La Silla Rota (@lasillarota) August 20, 2020

AMENAZÓ CON DETENER A LOS PARAMÉDICOS

De acuerdo con la Delegación de la Cruz Roja en el Estado de México, los paramédicos que viajaban a bordo de la unidad MEX-404, perteneciente a la Delegación Naucalpan, arribaron al sitio, luego de recibir una llamada telefónica en la que los testigos solicitaban apoyo para atender a la mujer que se vio involucrada en el choque con otro vehículo.

Tras valorar a la mujer, el personal consideró necesario colocarle un collarín cervical y determinó que era necesario tomarle unas radiografías ante el dolor que presentaba, por lo que comenzó a realizar los protocolos necesarios para trasladarla a un hospital de la zona, a fin de que fuera atendida.

Sin embargo, el elemento de Tránsito, apoyado de otro hombre vestido de civil, trataron de impedir las maniobras, bajo el pretexto de que la mujer se encontraba detenida y, por lo tanto, no podía ser trasladada a algún hospital, a pesar de las advertencias de los paramédicos de la Cruz Roja de que esto podría provocarle más lesiones.

Pese a que el personal de Cruz Roja Mexicana pidió en repetidas ocasiones que se permitiera la atención a la lesionada, incluso, bajo custodia y en calidad de detenida, si lo consideraba necesario, el oficial no accedió y continuó agrediendo a empujones a los paramédicos, a quienes amenazó con detenerlos, lo que motivó la intervención de los testigos que reclamaron la actitud del oficial.

LAMENTA CRUZ ROJA ACTUAR DEL POLICÍA

Tras las inconformidades de los vecinos en contra de la actitud del elemento y de su acompañante, el primero permitió que la mujer finalmente fuera trasladada al Hospital Polanco de la Cruz Roja Mexicana, en la Ciudad de México.

"La Delegación en el Estado de México de Cruz Roja Mexicana lamenta el incidente y refrenda que su personal actúa en todo momento a favor de quien ha sufrido algún accidente, bajo nuestros principios de neutralidad e imparcialidad, y sin interferir nunca en la actuación de ningún tipo de autoridad, pero siempre dando prioridad a salvaguardar la integridad física y psicológica de quien, por cualquier tipo de circunstancia, se encuentra en peligro, y velando por el respeto de sus derechos humanos", resaltó la institución al ser consultada sobre esta acción.

Además, pidió al Ayuntamiento de Naucalpan que se investigue la actuación del elemento y de su acompañante, para deslindar responsabilidades y que siempre prevalezca la coordinación en este tipo de incidentes, a favor de las víctimas o lesionados.

LO SEPARAN DEL CARGO TEMPORALMENTE

El Ayuntamiento de Naucalpan informó que, una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal abrió una investigación para evaluar la actuación del elemento y, de ser necesario, fincar las responsabilidades de ley contra el servidor público.

Aseveró que, hasta en tanto se tengan los resultados de la investigación, el elemento será separado de sus funciones, al tiempo en que se buscará establecer contacto con la mujer lesionada y los paramédicos agredidos para conocer su versión de los hechos.

"El Gobierno de Naucalpan reitera su compromiso con la ciudadanía, porque el actuar de los servidores públicos es objeto de escrutinio, para garantizar un trato digno y apegado a los derechos humanos", resaltó.

En tanto y tras ser valorada, la mujer se deberá presentar ante el ministerio público de Naucalpan, para el deslinde de responsabilidades.

(Ameyaltzin Salazar)