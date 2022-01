Policía de SSC disparó en supuesta legítima defensa y es vinculado a proceso en CDMX

El condecorado policía Gustavo Alberto Martínez Hernández quedó vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa calificado, luego de disparar en la cabeza, presuntamente en legítima defensa, contra un conductor que lo embistió en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Sus familiares dijeron que autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) "lo dejaron a su suerte y no le proporcionaron apoyo jurídico", por lo que pidieron la intervención, conforme a derecho, del titular de la institución, Omar García Harfuch.

Autoridades ministeriales informaron a La Silla Rota que durante la audiencia que se realizó en las salas de oralidad del Reclusorio Norte, un juez de control del Poder Judicial de Ciudad de México determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar proceso contra el oficial adscrito al Sector Narvarte.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía de Justicia capitalina como la defensa deberán aportar pruebas de cargo y descargo, respectivamente.

Además de que impuso prisión preventiva contra el elemento de la SSC.

Los familiares del policía dijeron que en este caso se debe tomar en cuenta que Gustavo Alberto disparó para defender su vida, además de su trayectoria en la SSC que incluye una serie de reconocimientos por acciones en favor de la ciudadanía.

(Foto del automóvil de los hechos: Especial)

LOS HECHOS

Según la declaración del oficial, a las 21:30 horas del 7 de enero de 2021, él y su acompañante, policía tercero Oscar Francisco Albarán Trejo, detectaron que el conductor del vehículo Honda Civic, placas de circulación NYU-8765, circulaba sin luces y "de manera inusual".

En la calle Segovia, entre Bolívar y Castilla, colonia Álamos, Gustavo Alberto le ordenó detener la marcha y se colocó frente al auto que manejaba Héctor Aquiles Guerrero, de 47 años de edad.

Sin embargo, el automovilista aceleró y lo embistió, por lo que quedó en el cofre del Honda Civic cual se sujetó para intentar no caer y ser arrollado.

"Me embiste, por lo que me sujeto del cofre, diciéndole que se detenga, y al detenerse metros más delante de forma brusca me arroja hacia adelante, por lo que saco mi arma de cargo, una pistola tipo Glock, y efectuó un disparo para evitar que pasara encima de mi".

Héctor Aquiles Guerrero fue atendido tras recibir un balazo en la cabeza -región temporal del lado izquierdo- sin salida, por lo que trasladado al Hospital Naval de Culhuacán.

En el parabrisas del automóvil quedó el orificio de la bala que disparó el policía.

Sin embargo, autoridades de la Fiscalía de Justicia capitalina dijeron que existen "inconsistencias" entre los peritajes y las declaraciones del oficial, por lo que se solicitó su vinculación a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa calificado.

CAO