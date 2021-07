Podrían aumentar a 6 años la pena por maltrato animal en Edomex

TOLUCA.-Con hasta seis años de prisión podría ser castigado quien realice actos de crueldad animal, en los que se engloban actos eróticos, y los videograbe, fotografíe y difunda, de acuerdo con lo aprobado en las Comisiones Legislativas de la Cámara de Diputados del Estado de México.

Datos del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca refieren que, durante el año del confinamiento, las denuncias por maltrato y abandono de animales de compañía aumentaron.

Actualmente, en el Estado de México, el maltrato animal amerita de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa, sin embargo, es otro de los daños colaterales de la pandemia pues tan solo en 2020 la Procuraduría de Protección al Ambiente de la entidad recibió mil 31 denuncias por actos de violencia cometidos hacia los animales, principalmente perros y gatos.

Durante la sesión de las Comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso local, se acordó que, a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Además, se establecen multas por estos delitos que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

La iniciativa fue presentada por la diputada María Elizabeth Millán García y en ésta se manifiesta que cada ayuntamiento deberá crear una Unidad y un Consejo Municipal de Control y Bienestar Animal.

"La unidad desarrollará programas de esterilización y adopción de perros, gatos y animales de compañía, además del control poblacional de perros y gatos en situación de calle por medio de la esterilización, para lo cual deberá contar con unidades móviles y personal médico veterinario", se señala en el proyecto.

El dictamen aprobado, que incluye reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de México, fue remitido al Pleno legislativo para su votación definitiva.





(SAB)