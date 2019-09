Podría quedar libre uno de los sospechosos de plagiar a Norberto Ronquillo

Uno de los detenidos por presuntamente secuestrar al estudiante Norberto Ronquillo podría quedar en libertad.

José Emanuel P., obtuvo un amparo a poco más de un mes de haber quedado bajo proceso, el cual deja sin efecto su vinculación a proceso por secuestro agravado, según consta en la carpeta judicial 12/541/2019.

No obstante, el imputado no podrá salir del Reclusorio Norte donde se encuentra en tanto no se resuelva otro proceso que pesa sobre él por narcomenudeo y amenazas.

Secuestro agravado es un delito que lo podría mantener en la cárcel hasta 50 años, pero por narcomenudeo y amenazas su defensa puede solicitar medidas alternas de justicia.

José Emanuel P., "El Ovni" fue arrestado en Coyoacán y en sus declaraciones ante la Procuraduría capitalina admitió que fue contratado por una joven llamada "Yuri" para participar en el rapto de Norberto, consumado el 4 de junio pasado.

El cuerpo de Norberto fue encontrado cinco días más tarde en una zona boscosa de Xochimilco, envuelto en una cobija que tenía una etiqueta con dos apellidos, línea de investigación que siguió la dependencia pero que no logró confirmar.

Hasta el momento hay otras dos personas bajo proceso por el secuestro de Norberto, al tiempo que se buscan a al menos otras dos.

fmma