Pocos profesores, alumnos y trabajadores regresan a FES Acatlán del confinamiento

NAUCALPAN.- Con muy escasa afluencia de profesores, alumnos, y trabajadores administrativos iniciaron formalmente las actividades presenciales este martes en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán.

En punto de las 9:00 las ventanillas de servicios escolares se abrieron para atender a alumnos que escasamente se acercaron esta mañana.

En servicios escolares realizan trámites como resellos de credenciales, reposición de tiras de materias, historia académica, trámites de titulación, entre otros.

(Pasillos de la FES Acatlán: Especial)

Sin embargo las cajas para pagar los servicios siguen cerradas y los alumnos deben salir a pagar sus trámites a sucursales bancarias.

"Muchos de los servicios se seguirán dando en línea, porque tenemos inhabilitados parte del sistema", comentó Lourdes una trabajadora del área de atención a comunidad estudiantil.

En un recorrido por el Interior de las instalaciones se apreciaron aulas vacías, corredores y pasillos sin gente, cafeterías cerradas, un centro de Información y Documentación solo con asistentes y trabajadores esperando a alumnos para atenderlos.

(Pasillos de la FES Acatlán: Especial)

"El Centro de Idiomas, aún no se abrirá, es el edificio 13 y ese no se ha sanitizado", comentó la señora María Flores, trabajadora de limpieza quien agregó que ellos no han dejado de trabajar y desde que estuvo el semáforo en naranja diario limpian los sanitarios, como si hubiera alumnos.

(Instalaciones de la FES Acatlán: Especial)

El sábado pasado la dirección de la FES Acatlán envió un comunicado dirigido a la comunidad universitaria de Acatlán informando después de un año 8 meses de permanecer cerrada, la escuela abre sus puertas para trámites de manera presencial, actividades académicas y deportivas.

CAO