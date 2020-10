Poca lluvia en Edomex alerta de escasez de agua para la CDMX

"La Conagua está desarrollando, junto con el Instituto de Ingeniería, un modelo para que ya no sea al tanteómetro, por decirlo de manera coloquial, la forma en la cual se administra el agua a las presas y de esta manera se pueda estar haciendo una administración mucho más profesional del vital líquido. Algo (de lluvia) está llegando a las presas pero no es suficiente y tampoco es para que podamos estar en el promedio histórico cuando menos en las presas. El año pasado también estábamos bajos del nivel de presas, y si bien a estas alturas no había tanta lluvia, de una manera atípica llovió en el mes de octubre y eso permitió que no solamente llegáramos al promedio, sino que lo superáramos", confió.