Plazas comerciales lucen con locales cerrados y sin clientes

No es 25 de diciembre, pero como si lo fuera. Basta caminar dentro de plazas y centros comerciales para darse cuenta que las primeras repercusiones económicas por el covid-19 iniciaron desde el sábado; y no precisamente por el puente vacacional que se registró, sino porque los capitalinos -sea por miedo o consciencia- paulatinamente ha tomado en serio el #QuedateEnCasa.

Mediodía y son escasos los usuarios que utilizan el transporte público como el Metrobús o Metro. No se diga los automóviles sobre vías rápidas como avenida Cuauhtémoc, Churubusco, La Viga, Viaducto. No, no es normal; pero son las primeras señales de las estampas que veremos y viviremos a diario durante la #CuarentenaTotal, #CuarentenaNacional y #cuarentenamexico que son ya tendencia en redes sociales.

De nada sirve un letrero de bienvenida en la siempre saturada plaza comercial Parque Delta, ubicada en la zona centro de la CDMX: "Juntos hacemos un lugar seguro. Prevenir el COVID-19 es tarea de todos" y añade un listado de recomendaciones que todos hemos memorizado en colectivo: lavado de manos, estornudo de etiqueta, etcétera. Pero eso tampoco atrae a los comensales, ni el hecho de que un empleado -botella de gel antibacterial en mano-, se encuentre apostado a la entrada de varios restaurantes. El resultado no cambia, solo una o dos mesas se encuentran ocupadas.

"Bajó la clientela desde el sábado", cuenta frente a los pasillos vacíos que su único testigo. "Casi a la mitad o quizás un poco más; esperamos de un momento a otro las instrucciones de los jefes, para saber qué medidas se tomarán frente a la cuarentena. Ayer sí hubo gente en el Soriana, pero porque empezaron con las compras de pánico. En los restaurantes, nada".

Ingresar a esa tienda departamental significa constatar anaqueles vacíos de sopa, arroz y frijol. Los empleados apenas están reabasteciendo y explican que la mercancía no es mucha porque los trailers de proveedores no se dan abasto para todas las sucursales. Adaptarse o morir, pienso.

Los tres pisos de Parque Delta lucen vacíos; de hecho, dos tiendas han cerrado ya sus puertas al coronavirus y a su tradicional clientela. La primera es Old Navy, la tienda de ropa norteamericana con sede en California que informó su decisión con un letrero en la entrada principal. "La tienda permanecerá cerrada temporalmente. Porque tu seguridad, la de nuestros empleados y nuestra comunidad es prioridad para nosotros, queremos extremar precauciones debido a la situación del coronavirus... ¡Gracias por tu comprensión! Cuidemos uno del otro".

Steve Maden, la famosa zapatería con sede en Nueva York, cerró el martes. Y así lo informó, no a su clientela, sino a sus empleados vía un memorándum pegado en la entrada principal. "Estimado equipo de boutiques... preocupados por todos quienes laboramos para la firma, en un acto de extremar precauciones y evitar contagios del Coronavirus en nuestra comunidad, hemos decidido cerrar las tiendas a partir de mañana 17 de marzo y tentativamente hasta el 27 de marzo... durante este tiempo, seguirán percibiendo su sueldo base... les recomendamos permanecer el mayor tiempo en casa".

La cadena Cinemex aún no cierra, pero ha tomado medidas preventivas: los estrenos de varias películas han sido reprogramadas para evitar pérdidas económicas; la venta de boletos por sala se ha limitado y los empleados señalan que ahora se ocupa una fila, la siguiente no, y así sucesivamente, para cumplir con la regla de la sana distancia. De hecho, comentan que desde hace algunos días las ordenes de sus superiores se reciben cada 24 horas, según evolucione esta pandemia en la CDMX.

"En otros estados como Jalisco o Nuevo León, los cines comenzaron a cerrar desde ayer, aquí estamos al pendiente de la orden que recibamos cada noche y las instrucciones de las autoridades", relata un empleado.

En tanto, un casino ubicado en el piso tres recibe a nadie -porque no hay clientela- con guantes de látex en ambas manos, cubrebocas y gel antibacterial. Mientras, lucen largas filas para acceder a bancos y cajeros automáticos con el fin de evitar aglomeraciones dentro las sucursales.

La suerte de plaza Parque Tezontle, ubicada al oriente de la CDMX, es mejor; o quizás lo fue así solo por hoy, como reza el lema de los grupos doble A. Los pasillos de este centro comercial todavía registran movimiento humano; aunque la primera señal de cambio inició hoy en la cafetería "Cielito Querido" donde fue clausurada la zona de mesas para comensales, y anunció que desde hoy el servicio que brinda es únicamente para llevar.

Si bien aquí ninguna tienda ha cerrado, algunas tomaron ya decisiones previas. Por ejemplo, "United Colors of Benetton" indicó en un letrero poco visible en su entrada: "Nuestra prioridad es la salud de nuestros clientes, por ello, y ante el nivel de alerta que vivimos con el COVID-19 incrementamos... limpieza frecuente, suministro de gel antibacterial, ventilación y protocolos de higiene que sigue nuestro personal... Por el momento nuestras tiendas permanecerán abiertas... Si decides quedarte en casa, nuestra tienda en línea está disponible las 24 horas".

Otras, como Suburbia, informan al público vía un memorándum colocado en la entrada, la reducción de sus horarios de servicio y frecuente sanitización de sus instalaciones "para reducir la posibilidad de contagio". Y exhorta a realizar compras vía internet aclarando "nuestros colaboradores encargados de la entrega a domicilio continúan asegurando la limpieza en toda la cadena logística".

Caso contrario el de la cadena de gimnasios Smart Fit cuyos clientes fueron notificados ayer, vía e-mail, del cierre de sus sucursales. "Preocupados por la salud de nuestros usuarios y colaboradores hemos decidido cerrar nuestras unidades a partir de hoy 18 de marzo por tiempo indefinido... Contribuimos con la responsabilidad en la no propagación del COVID-19 pues contamos con más de 500 mil usuarios activos... El cobro de la mensualidad quedará congelado... ¡Entrena desde casa!".

Mientras que servicios como bancos y clientes de Telcel recibieron, vía correo electrónico y mensaje de texto, invitaciones a utilizar sus servicios por banca electrónica para pago de servicios. E incluso algunas cadenas bancarias como Scotiabank informaron a sus clientes promociones a meses sin intereses, en servicios de laboratorio.

El Coronavirus también impactó ya a los repartidores de alimentos como Uber-Eats, pues algunos de ellos, quienes solicitaron omitir su nombre, relataron que contrario a lo que uno podría pensar, la gente redujo sus pedidos de comida a domicilio como una forma de administrar mejor su economía durante la #CuarentenaTotal. Así que los pocos encargos que reciben se convierten en una pequeña bendición de ingresos, aunque -admite uno de ellos- realiza su trabajo con guantes de látex y -literal- lava con agua y jabón el dinero que recibe para reducir cualquier contagio que pudiera afectar su salud.