Planteles desmantelados y tercera ola ponen en riesgo regreso a aulas en Edomex

A un año y medio de que la pandemia por covid-19 iniciara, las escuelas del Estado de México se encuentran en malas condiciones para el regreso a clases presenciales a finales de agosto; el vandalismo, la falta de agua, robo de mobiliario y el aumento de contagios por la tercera ola del SARS-CoV-2 hacen que los padres de familia se encuentren divididos en cuanto a que sus hijos regresen a las aulas.

EN NAUCALPAN PADRES DE FAMILIA TEMEN POR CONDICIONES INSALUBRES; "ES SU DECISIÓN", DICEN DIRECTIVOS

La insalubridad, falta de mantenimiento y la falta de adecuación de las aulas, pupitres y espacios de convivencia de las escuelas en el Valle de México las hacen inapropiadas para un adecuado retorno a clases de manera inmediata.



"Yo en lo personal, como padre de familia no mandaría a mis hijas a la escuela, no veo condiciones como para que se pudiera evitar contagios, hay falta de mantenimiento por el abandono de más de un año de los edificios escolares, no se sabe en qué condiciones se encuentren los sanitarios, las áreas de convivencia, y más aún las aulas deben adecuarse considerando sana distancia y divisiones", así lo señaló cuestionado al respecto el dirigente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Estado de México Raúl Caparro.



Fotografía: Comienzan jornadas de sanitización en escuelas de Edomex / Fotografía: Carlos Medellín

Añadió que a su consideración el gobierno debería reconsiderar el regreso a clases hasta que disminuya la pandemia, o bien hasta que los salones puedan ser adecuados con estructura necesaria para evitar el contacto entre los estudiantes, profesores y personal administrativo.



En el CCH de Naucalpan el profesor Jorge Hernández, dijo que en esta escuela y en todas las de la UNAM hay las indicaciones para que no se den clases presenciales, "todo es en línea, de hecho, ya tenemos una semana trabajando. Creo que la instrucción es que se reanuden las clases presenciales dos o tres semanas después de que se ponga el semáforo en verde o que la mayoría de la población se encuentre con su esquema de vacunación completo".



En escuelas de la UNAM todo seguirá presencial hasta que por lo menos haya tres semanas consecutivas en semáforo verde / Fotografía: Carlos Medellín

Frente al jardín de niños "León Felipe" en las inmediaciones de Los Remedios en Naucalpan, la joven señora Ariadna Gómez y su hija, buscaban los requisitos para la inscripción de la menor, ya que hoy inició una nueva convocatoria para inscripciones el Gobierno del Estado de México, y ella dijo "por primera vez inscribiré a mi hija, ella está muy emocionada porque ya quiere venir a la escuela. Claro que la vamos a mandar, estoy segura de que los maestros sabrán hacer lo necesario para que no haya contagios, y vamos a acatar las reglas que ellos nos marquen".



Ariadna y su hija esperan emocionadas su primera inscripción al kinder / Fotografía: Carlos Medellín

Eduardo Alonso Romero, de apoyo administrativo de la escuela primaria Generalísimo Morelos en Naucalpan, explicó que en esa escuela se tienen 40 salones para los seis grados escolares, "pero serán los padres de familia quienes decidan si quieren mandar a sus hijos a la escuela o no, también se definirá la manera en que deberán colaborar, ya que se tienen que hacer adecuaciones, limpieza y una comisión de salud, pero será seguramente después del 3 de agosto cuando se decida", dijo.



Eduardo Alonso Romero / Fotografía: Carlos Medellín

Entrevistado por La Silla Rota en palacio de Tlalnepantla, el síndico Eduardo Guerrero explicó que en ese municipio hay más de 133 primarias, 47 de preescolar, 16 de secundaria general, 15 secundarias técnicas, 3 telesecundarias, 16 de bachillerato y 6 de educación superior, sin embargo el mantenimiento y adecuaciones deben ser por parte de los padres de familia en coordinación con los maestros y con apoyo de las instituciones, "el gobierno municipal no ha elaborado programa algunos para un retorno a las aulas por no ser de su entera competencia.



Eduardo Guerrero / Fotografía: Carlos Medellín

En Atizapán de Zaragoza, realizaron el Programa de Limpieza, Sanitización y Fumigación en las instalaciones de 223 escuelas públicas del municipio, con el objetivo de alistar el regreso a clases presenciales.



La directora de Bienestar, Liliana Olvera Hernández, detalló que las acciones se realizarán en 218 planteles de educación básica y media (preescolar, primaria, secundaria y preparatoria), y en 5 centros de enseñanza especial.



Explicó que, en coordinación con los directivos escolares, el programa comenzó hace varias semanas en una primera fase, que es la fumigación de los centros de enseñanza.



Fotografía: Carlos Medellín

"Al encontrarse vacías las instalaciones por más de un año, se generan gran diversidad de insectos, incluso plagas, por lo que es importante la fumigación. Posteriormente continuaremos con la limpieza y desinfección".



En Atizapán de Zaragoza se cuenta con una matrícula de 80 mil 700 alumnos pertenecientes al sistema de educación básica y media.



De acuerdo con la SEP, el próximo lunes 30 de agosto deberán retomarse las actividades en las escuelas luego de más de un año de confinamiento de los alumnos de educación básica. De esta manera se daría inicio al ciclo escolar 2021-2022, que tendrá 200 días efectivos de clases, así como tres periodos de vacaciones: fin de año, Semana Santa y en verano.



FAMILIARES CON COVID Y PLANTELES QUE RESULTARON INUNDADOS ENMARCAN EL POSIBLE REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN TOLUCA

En las escuelas del Valle de Toluca está previsto recibir a los estudiantes el 30 de agosto en el regreso a clases presenciales, pero al menos la mitad de los planteles permanecerán con el formato a distancia ante la tercera ola de contagios de covid-19.



En la mayoría de los planteles se llevaron a cabo encuestas para determinar si se regresaba a las aulas de manera gradual y escalonada como se propuso desde la Secretaría de Educación Pública.



"En mi escuela preguntaron quiénes tenían contacto con personas infectadas con covid-19, al menos el 50 por ciento reconocieron conocer a alguien o tener a algún familiar enfermo, ya no hubo necesidad de que nos preguntaran más", comentó Claudia, quien reconoció que, aunque es necesaria la convivencia en la escuela para su hija de ocho años, el riesgo por la nueva variante hace que la bioprotección vaya primero.

LOS MAESTROS APUESTAN POR LA SEGURIDAD

A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2021-2022, aún no se ha terminado el número de escuelas que arrancarán el año de manera presencial, pues muchos directivos además de tomar en cuenta la opinión de los padres, esperarán a que se informe el avance de los casos del nuevo coronavirus.



"Somos docentes pero también somos padres de familia, ha sido una etapa de adaptación en donde hemos tenido que redescubrir muchas estrategias y ser empáticos con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia ya que ellos también han sufrido decesos, ahora sí que ha sido un nuevo reto. Siempre estuvimos procurando al personal docente, lo que hicimos fue cuidar a nuestros maestros y seguimos en esa ruta, la indicación es que es voluntario para los padres de familia pero los maestros los tenemos que esperar, tenemos que acatar indicaciones pero estamos preocupados, vamos a esperar estas dos semanas a ver cuál va a ser la indicación", comentó Jaime Vera Rivera, director de la escuela primaria Henry Ford #9, de Zinacantepec.



Al momento se ha planteado el regreso a las aulas de manera escalonada por lo que se preguntó a los padres si quieren que sus hijos asistan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 10:15 horas de la A a la N y de 10:15 a 13:00 horas de la M a la Z. O bien, lunes y miércoles de la A a la N y martes y jueves de la M a la Z en un horario de 8:00 a 13:00 horas y el viernes a los niños de bajo rendimiento académico.

ESTAMOS LISTOS: NÉMER

Al respecto, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Ernesto Némer Álvarez, aseguró que se busca que el ciclo escolar sea híbrido conforme las condiciones epidemiológicas lo permitan, ya que la parte presencial es totalmente voluntaria.



"Lo importante es que estemos cuidando siempre que no haya contagios pero sí tenemos que seguir ya reactivando la vida social, económica, escolar de nuestro estado porque necesitamos dar un paso hacia adelante, siempre y cuando hayan las condiciones mínimas de seguridad. Quienes quieran ir cuidando todas las condiciones, está muy bien".

ESCUELAS EN LAMENTABLES CONDICIONES

En entrevista, el funcionario mexiquense reconoció que a un año y medio de que se cerraran las escuelas, muchas de éstas se encontraban en "lamentables condiciones" por lo que se trabaja de la mano de los padres de familia y los maestros para limpiarlas.



"Se están revisando algunas que sufrieron desperfectos con la lluvia, las inundaciones, digamos que vamos a estar a un 100 por ciento. Algunas fueron vandalizadas, se robaron equipo, computadoras, pizarrones, etcétera, pero ya se han presentado las denuncias correspondientes.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación, hasta el corte de marzo se tenían interpuestas 180 denuncias por robo de equipo escolar, en especial en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, en lo que corresponde al Valle de México; mientras que, en el Valle de Toluca, los casos más frecuentes son en Toluca y Zinacantepec.



En tanto, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) prevé que son casi mil los planteles afectados no sólo por robo sino también por el vandalismo, en toda la entidad.



Las escuelas públicas no están en condiciones para reiniciar actividades académicas.



na