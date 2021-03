Planteles de la UNAM y Six Flags reviven como centros de vacunación

En la prepa 5 José Vasconcelos y el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, se vivió un ambiente como de vuelta a la escuela. Carros estacionados afuera de sus instalaciones, vendedores de gelatinas afuera y risas y desconcierto e indicaciones para ingresar al plantel.

Pero no eran adolescentes ni estudiantes los que bajaban de los vehículos, sino personas de 60 años y más, que acudieron a vacunarse contra la covid-19, y que para registrarse, se formaron en la entrada de ambos lugares, macrounidades en Tlalpan y Coyoacán, alcaldías donde inició la quinta jornada de vacunación en la capital.

Algunos más llegaban por su propio pie, o en taxis, otros eran llevados por sus hijos o algún otro familiar, que les decían cosas antes de dejarlos en la fila, que a veces crecía a una decena, o a veces estaba libre.

"Me llamas cuando salgas´, ´vete despacito´, ´no te vayas a resbalar´, ´¿me quedo con tu suéter?´, ´papi, te veo allá´, similares a las que se les dice a los niños o adolescentes en su primer día de clases.

ASÍ SE VIVIÓ LA VACUNACIÓN EN PREPA 5

Una de las personas que llamó la atención en la prepa 5 ubicada en Calzada del Hueso sin número, colonia Belisario Domínguez, fue doña Esperanza, de 92 años, que llegó sola y por su propio pie. Su caso llamó la atención de uno de los jóvenes que la recibió, que reconoció su esfuerzo y en altavoz pidió un aplauso para ella. Le ofreció una silla de ruedas y mientras se sentaba el resto de las personas aplaudió. Doña Esperanza correspondió el gesto y alzó las manos, y los saludó, entusiasmada.

VAN AL GIMNASIO

Al llegar los adultos de 60 años y más, se registraron y recorrieron los pasillos de la escuela, famosa por tener alberca y estadio de futbol entre sus instalaciones . Más adelante fueron pasados al gimnasio, pero no para una clase de educación física, sino para recibir el biológico de CoronaVac, de la compañía SinoVac.

Ahí, con canastas de basquetbol y una grada de testigos, los mayores de 60 años recibieron su vacuna contra la covid-19. Lo hicieron con el apoyo de jóvenes empleados del gobierno federal, que les decían por dónde caminar o del brazo los acompañaban o los llevaban en sillas de ruedas.

Otro grupo de empleados veían cuáles enfermeras estaban desocupadas y con tarjetas azules llamaban a las personas para ser vacunados, y estos caminaban para llegar a las sillas asignadas y mientras esperaban que una de las trabajadoras de salud preparara la jeringa con la dosis de CoronaVac, otra les tomaba datos.

Ya después eran vacunados y daban lugar a otros más. Después iban al patio de la escuela que está frente a una de las canchas de futbol. Ahí, había 500 sillas para recibir a los vacunados, para que se sentaran durante media hora para monitorear si tenían alguna reacción adversa a la vacuna.

Si no era el caso, entonces les daban su pase de salida y se enfilaban a la reja que está por calzada de Guadalupe, donde como en la escuela, los esperaban sus familiares para llevárselos a su casa. No fue como las clases que duran horas. La vacuna fue sólo de una hora, pero asistir daba tranquilidad.

DA TRANQUILIDAD

Así lo dijo a La Silla Rota don Odilón Basalud García, de 72 años. Él fue una de las 8 mil personas que este martes recibió la vacuna contra la covid-19 en la Prepa 5, en Tlalpan.

"Ya es un poco más difícil que a uno le de esta enfermedad. Se va el estrés. Es bastante rápido".

Alabó la organización de la jornada de vacunación que le permitió salir en una hora. Incluso, aunque no llevó más que su número de folio porque no lo llamaron por teléfono, lo pasaron "rapidito".

Sobre si tenía alguna molestia, su respuesta fue que "absolutamente nada". Y en su casa, no han tenido enfermos por la pandemia que puso de cabeza al mundo, aseguró.

"Hemos corrido con suerte, porque ninguno de nosotros está mal", dijo don Odilón, quien vive en Pedregal de Santa Úrsula.

ACUDE ALCALDESA

Otra de las personas vacunadas fue la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, quien acudió después del mediodía y pidió a los habitantes de la demarcación acudir a vacunarse.

La jornada de vacunación en Tlalpan empezó este 24 de marzo y concluirá el 30 del mismo mes. Los macrocentros de vacunación son la Prepa 5, el parque temático Six Flags y el plantel Otilia Montaño, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, ubicado en Topilejo.

Se espera que en la alcaldía sean vacunadas 114 mil 065 personas de 60 años y más.

SALEN FELICES DE VACUNACIÓN EN COYOACÁN, PESE A TROPIEZOS

Desde las siete de la mañana de este miércoles, Roberta llegó al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, pues hoy dio inicio a la jornada de vacunación para adultos mayores residentes de la alcaldía Coyoacán.



Acompañada de sus dos hijos la mujer de 68 años dijo estar nerviosa antes de ingresar al recinto, acción que hizo alrededor de las nueve de la mañana, una hora antes de lo previsto en su cita que había sacado a través de Locatel.

Cerca de las 10:00 horas la residente de la colonia Panamericana salió alegre y ya con la aplicación de la primera dosis de la vacuna que elaboró la empresa Pfizer.

"Estoy contenta, tengo ganas de llorar, pero de emoción, no crea que me duele. La verdad es que hay mucho orden y me siento segura. Todo quedó muy claro y el personal es muy paciente con nosotros los viejitos", señaló la habitante de Coyoacán.

Y así Roberta fue una de las personas adultas mayores que fueron inmunizados durante el primer día de la jornada de vacunación contra la covid-19.

Ahora solo esperará a que las autoridades se comuniquen con ella para que le confirmen la fecha en que tenga que regresar para que le apliquen la segunda dosis.

En un recorrido realizado por La Silla Rota en el lugar, se constató que al centro se dieron cita una gran cantidad de adultos mayores que buscaban aplicarse la vacuna Pfizer, pero no todos cumplían con los requisitos, incluso había gente que acudió a pesar de residir en otra alcaldía.

Pero la mayor problemática que se registró en este día fue que al recinto acudieron personas de la tercera edad a las que no les correspondía esta fecha para que se aplicarán la vacuna o gente que iba a pedir información.

Uno de los aciertos que tuvieron las autoridades capitalinas, fue el haber instalado un acceso peatonal y uno vehicular, pues la gran mayoría de los adultos mayores llegaron en automóviles.

Los adultos descendían del carro y eran auxiliados por los trabajadores del Gobierno capitalino, si tenían alguna discapacidad los ingresaban en silla de ruedas.

Algunos adultos mayores llegaron en transportes privados que fueron contratados por sus familias para que los acompañaran a la vacunación, pero este tipo de servicios ocasionaban un entorpecimiento en el flujo del ingreso de los aspirantes a la vacunación.

Toda vez que recogían de dos a tres ancianos por viaje, y mientras subían a los adultos mayores bloqueaban el acceso vehicular. De hecho ocurrió un incidente en el que un adulto mayor cayó de su silla de ruedas y tuvo que ser atendido por paramédicos.

Pero no fue el único incidente, pues en la guardia que realizó este medio de comunicación se registraron varias caídas y tropiezos por parte de los adultos mayores.

"Es que viene acompañados de enfermeros o de personas que contratan y en vez de que vengan sus hijos. Los dejan con personas ajenas y no los cuidan bien y por eso pasan los accidentes", dijo Martha molesta al ver uno de los incidentes.

Pero esto fue lo único malo entre la alegría, el baile y las sonrisas que predominaron en el centro de exposiciones de la UNAM ubicado sobre avenida del Imán, vialidad que lucio con un asentamiento vehicular por varias horas, ya que a unos metros alumnos de la Máxima Casa de Estudios también acudieron para realizar un trámite, lo que congestionó más la zona.

SE REGISTRARON AGLOMERACIONES EN COYOACÁN Y TLALPAN

En conferencia de prensa este miércoles, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se presentaron aglomeraciones de personas en dos macrounidades de vacunación: en el Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria y en el estacionamiento de Six Flags.

La jefa de Gobierno señaló que llegaron muchas personas ajenas a la alcaldía o que la dirección de su INE era diferente a la de la alcaldía.

En estos casos, recordó, a las personas se les atiende antes de entrar para revisar el caso y mencionó que en Six Flags esto se resolvió rápidamente.

En sus redes sociales, Sheinbaum informó que recorrió la macro unidad de vacunación de la UNAM.

3 MIL PERSONAS REPORTARON NO RECIBIR LA VACUNA EN ALCALDÍAS DONDE YA SE APLICÓ

Sheinbaum afirmó que 3 mil adultos mayores han reportado en Locatel no haber recibido la vacuna a pesar de que en sus alcaldías ya se realizó la inoculación.

"Ya se les está enviando su mensaje vía telefónica para que sepan en dónde se puedan ir a vacunar", dijo Sheinbaum.

La jefa de Gobierno enfatizó que las personas que faltaron por vacunarse, pueden comunicarse a Locatel donde se les dará información de cuándo pueden ser vacunados.

VACUNACIÓN EN COYOACÁN

En Coyoacán la meta es vacunar a 137 mil 310 personas mayores de 60 años para lo cual se instalarán tres unidades vacunadoras. Ahí se aplicarán 19 mil dosis al día en promedio. Además, habrá brigadas móviles para atención domiciliaria a adultos con limitaciones de movilidad.

Las tres macro unidades de vacunación se instalarán en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina), el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria y en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Habrá 54 células de vacunación en cada sede, que trabajarán en jornadas de 8 horas. Y se operará bajo el esquema de citas por día y hora.

Se aplicará la vacuna Pfizer que está elaborada a base de ARN mensajero, que requiere de dos dosis con un intervalo máximo de 45 días entre las dos dosis. Es una vacuna que ha sido aprobada en 25 países, incluido México.

Para Coyoacán se ha establecido el siguiente calendario de vacunación de acuerdo con la letra del primer apellido:

A, B será el 24 de marzo

C, D, E el 25 de marzo

F, G el 26 de marzo

H, I, J, K, L el 27 de marzo

M, N, Ñ, O el 28 de marzo

P, Q, R el 29 de marzo

S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos el 30 de marzo.

VACUNACIÓN EN TLALPAN

En la alcaldía de Tlalpan se busca vacunar a 114 mil 65 adultos mayores también en tres macro unidades vacunadoras en donde se aplicarán 16 mil dosis diarias en promedio. Y también habrá bridadas móviles para atención domiciliaria a adultos con limitaciones de movilidad.

Las tres macro unidades vacunadoras estarán ubicadas en la Escuela Nacional Preparatoria no. 5, José Vasconcelos; en Six Flags México; y en el Plantel Otilio Montaño-Tlalpan 2 (Topilejo) del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México.

Habrá 50 células de vacunación en cada sede y también se funcionará con base en citas por día y hora. En Tlalpan se aplicará la vacuna CoronaVac, que es una vacuna de antígeno SAR-CoV-2 inactivado. Se requieren dos dosis con un intervalo de entre 28 y 35 días entre cada dosis.

Esta vacuna ha sido aprobada en 22 países incluido México.

El calendario de vacunación es el siguiente, de acuerdo con la primera letra del primer apellido:

A, B será el 24 de marzo

C, D, E el 25 de marzo

F, G el 26 de marzo

H, I, J, K, L el 27 de marzo

M, N, Ñ, O el 28 de marzo

P, Q, R el 29 de marzo

S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos el 30 de marzo.

Las personas que se registraron en el sitio mivacuna.salud.gob.mx recibirán un mensaje de texto que incluirá el nombre, sede de vacunación, día y hora de vacunación.

La cita también se puede encontrar en la página vacunación.cdmx.gob.mx o llamando a Locatel al 55 56 58 11 11.

Posterior a la vacunación en todas las alcaldías se recibirá una cita para la aplicación de la segunda dosis.

