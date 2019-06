Plan sobre calidad de aire, con riesgo de quedar en papel

SHARENII GUZMÁN 04/06/2019 09:00 p.m.

Las 13 medidas para mejorar la calidad de vida que presentó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un listado que está bien en el discurso, sin embargo falta detallar la planeación, establecer las formas de financiamiento y articular las reglas de operación, consideraron especialistas.

Expertos consultados por La Silla Rota coincidieron que la mayoría de las propuestas no son nuevas, es un plan que ya se había delineado en 2016, año que también se presentó una fuerte crisis ambiental, pero que no se implementó, quedó en el papel.

Jorge Macías, director de Desarrollo Urbano de la organización World Resource Institute (WRI) México, señaló que lo importante es que discuta la manera de la implementación.

Muchas de estas medidas no son nuevas y no han logrado implementarse como tratar las fugas de gas LP en los hogares. Incluso llevamos 15 años de retraso con respecto a nuestras propias normas".

El reto actual al que se enfrenta la zona metropolitana del Valle de México son las partículas PM2.5, en donde la aportación principal de contaminantes la ocasionan los vehículos pesados o de transporte de carga. Para esta problemática, la CAMe implementará mejores combustibles y eso se tendrá que vigilar, aunque lo importante es fomentar que los trailers tengan sus medidas de control de emisiones, y esto no viene en las medidas.

"Lo que para un vehículo ligero es un convertidor catalítico, para un pesado se debe de utilizar un filtro de partículas. La diferencia es que en costo el salto es muy grande, cuestan cerca de 150 mil pesos. No es tan sencillo. Por eso muchas de las medidas son muy correctas en el espíritu, pero en la implementación toca ver cuántas se pondrán en marcha y cuántas se ejecutarán en el corto plazo".

Comentó que la propuesta sobre que a partir de 2021 todas las ventas de motocicletas deberán contar con tecnología Euro IV es muy importante, porque al no tener convertidor catalítico contaminan mucho. "Esta tecnología es algo cara, pero es muy necesaria, ya que el crecimiento de la flota es de entre el 8 y 10 por ciento. Si no se logran regularlas se volverán un gran reto, no solo en salud pública en materia de aire, sino en materia de incidentalidad vial", indicó Macías.

Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de Calidad de Aire Greenpeace México, indicó que es un acierto que en estas medidas se contemplen a los compuestos orgánicos volátiles, que actualmente es un grave problema y no estaban regulados.

Los compuestos orgánicos volátiles son una fuente de emisión de precursores de ozono y provienen principalmente de las fugas de gas LP, operación de automotores a gasolina, uso de productos que contienen solventes como pinturas y barnices, así como procesos industriales y de servicios, ya sea por combustión o por evaporación de combustible.

Ahora se tienen que generar marcos normativos para este tipo de emisiones. Es importante que se empiece a regular a sectores industriales, que antes no se les ponía el foco como el tema de solventes, pinturas. Sin embargo, resulta todavía grave que se siga minimizando el tema del transporte, automóviles y combustibles".

Ya se tiene claro que las causas de la contaminación ambiental son multifactoriales, pero cuando se habla de que más del 50 por ciento de las fuentes móviles, las cuales corresponden al transporte, afectan a la salud, entonces sí se puede afirmar que la mayoría de la mala calidad del aire viene de ese sector. Después están las fuentes naturales y fijas

"Tenemos que las fuentes móviles son el mayor contaminante y quitarle el énfasis a este sector me parece que es como no querer ver un problema que además nos afecta a todos en la ciudad".

Agregó que las medidas enfocadas a los combustibles se tienen que profundizar más. Por ejemplo la modificación a la norma 016-CRE-2016 debería incluir el ultra bajo azufre, y no solo se enfoque en un periodo y al área metropolitana, sino que sea permanente y en todo el país.

Ramírez cuestionó que la medida relacionada con promover y disponer de gasolinas con baja volatilidad solo se acote de marzo a junio, que es la temporada de ozono y es cuando se tienen mayores problemas de este contaminante, sino que se busque que la ciudadanía tenga combustibles de buena calidad todo el año. "Es importante que se provea de combustibles que sean eficientes, sobre todo fomentar el ahorro y la eficiencia".

Uno de los elementos que quedó fuera en este plan son los sistemas de monitoreo y las normas de salud ambiental que regulan los máximos permisibles de contaminantes en el aire, los cuales son de carácter federal.

Los sistemas actuales son muy acotados y ni siquiera podemos tener información de toda megalópolis central. Hoy por hoy se toman datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad, pero si lo pasamos a los demás estados de la megalópolis no se cuenta con información detallada y eso es muy grave. También las normas de salud ambiental, que datan de 1993, ahora resultan bastante laxas y están muy desactualizadas. Esto quedó fuera".

