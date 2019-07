Plan de movilidad de Sheinbaum, sólo buenos deseos, lamentan

El plan de movilidad que Claudia Sheinbaum ha presentado como parte de su informe de 200 días en el gobierno de la Ciudad de México contiene varios temas que otras administraciones abandonaron, así como está lleno de buenos deseos e intenciones. Sin embargo, las acciones se quedan cortas para las necesidades en transporte público, consideraron especialistas.

Expertos consultados por La Silla Rota señalaron que las medidas en materia de movilidad tendrán que ir de acompañadas del visto bueno de la sociedad civil, debido a que por el momento está la etapa de planificación. No obstante, el reto será en la implementación.

Carlos Samayoa, coordinador de movilidad sustentable en Greenpeace México, indicó que aún se quedan las cortas las acciones implementadas para reducir los contaminantes en el transporte motorizado. "Hay una urgencia que se tienen que acelerar. No se han visto avances".

Destacó que en las acciones que ha comenzado a implementar el gobierno de Claudia Sheinbaum ha faltado fortalecer la oferta de transporte público.

"Algo que notamos que está fallando es la cooperación en transporte que se tiene que dar junto al Estado de México. Si la CDMX tiene un plan, pero el Edomex no está articulado no servirá de mucho. Esta coordinación intermetropolitana se tiene fortalecer mucho y la planeación y oferta de todos estos sistemas de transporte público debería ser bajo una visión integral".

Consideró que el anuncio que hizo la administración actual sobre la renovación de las flotas de microbuses no va emparejado con la promoción del uso de las tecnologías eléctricas. "Se quedan todavía en el discurso.

Samayoa expresó que hay medidas que le parecen buena señal como el aumento en la estructura de trolebúses y la atención a los transportes eléctricos, puesto que permanecieron en el abandono durante las últimas administraciones. Dijo que es una muestra de buenas intenciones.

Sin embargo, reiteró que se tendrá que evaluar si lo que se anunció en transportes eléctricos es suficiente para atender tanto la demanda como emisiones que se tienen que reducir en la cuestión ambiental. "

También de los temas que estuvieron en el abandono en gobiernos anteriores y que el plan en materia de movilidad de Sheinbaum retoma es la transición de mototaxis en la periferia de la ciudad a ciclotaxis eléctricamente asistidos. "Aunque será algo que el gobierno va a tener que acompañar y poner mucho énfasis en cómo se va a lograr".

"Los segundos pisos nunca han sido buena opción"

Uno de los anuncios que reiteró Claudia Sheinbaum en su informe de gobierno fue el de la operación de un trolebús elevado de la estación Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla en Iztapalapa. Para ello, se tendrá que construir un segundo piso.

Sin embargo, Samayoa señaló que desde Greenpeace ya se ha mencionado que los segundos pisos no son buenos. "No contribuyen a democratizar el espacio público en el sentido que la calle se tiene que adecuar para generar un espacio seguro tanto para el transporte público como para el uso de la movilidad no motorizada como el caso de la bicicleta. Para eso, muchas veces se tienen que reducir los carriles para los automóviles. Eso será algo invariable".

Agregó que aún falta más información respecto a las características del proyecto para poder ver si la falta de la democratización del espacio que pueda ocasionar el segundo piso se deba a cuestiones técnicas o si hay una negación a trabajar con los transportistas para que mejor se forme un corredor que pueda estar a nivel calle, y no requiera infraestructura elevada.

Recalcó que esperan ver resultados contundentes y en un periodo más corto de lo que se proyectan las medidas, "Porque la urgencia tanto en calidad del aire como en cambio climático hablan más allá de cualquier argumento".

Insiste en que las medidas de movilidad para mitigar los gases invernadero tienen que aplicarse con mayor celeridad. Reconoce que todavía hay un pendiente en ello.

"El trabajo político junto con el sector transporte tiene que hacerse más eficiente y contundente, puesto que ha retardado mucho la renovación de flotas en el caso de los microbuses, que representa más del 50% del transporte en la ciudad. Es de los sectores que se tienen que renovar de manera urgente tanto en tecnología como en la prestación del servicio".

"Nos falta a deber en infraestructura peatonal"

Dana Corres, activista en temas de movilidad sustentable, señaló en este momento el gobierno se encuentra en una etapa de planeación. "Lo mero bueno será a la hora de implementar. Aplaudo que por vez primera el gobierno está poniendo mucho cuidado en planificar, así como es la primera vez que se asigna tanto presupuesto a la bicicleta en infraestructura nueva".

Las acciones que se plantean en el pan de movilidad, agregó que se tiene que cumplir en materia de política pública y no solo verlo reflejado en papel. "Sino lo que esperamos es verlo implementado exitosamente y con datos. No podemos permitir que el gobierno se relaje, sino apretar".

La especialista reiteró que hay cosas como el tema de las fotocívicas donde se deberá de tener reticencias y cuestionar los procesos. "Habrá que ver qué tal resulta. El ejercicio que se plantea es interesante, sabemos que en otros contextos como en ciudades nórdicas ha funcionado. Habrá que pedir mucha transparencia y que se cumpla".

Para Corres lo que queda a deber el actual gobierno en materia de movilidad es el tema de las banquetas y lo referente a lo peatonal.

"En cuanto a infraestructura peatonal seguimos estando bastante mal. A excepción de algunas colonias y calles, las banquetas siguen siendo insuficientes y obstruidas. Eso nos preocupa".

Una de las situaciones que le preocupa a Corres es el tema del Cablebús, le parece que es buena idea intentar fortalecer los transportes eléctricos y generar más opciones de movilidad en la ciudad. No obstante, dijo que se tienen que hacer una serie de adecuaciones en el espacio público y por el momento eso ha quedado pendiente.

AJ