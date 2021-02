Pintor viola a joven de 20 años luego de drogarla

Un estudio de pintura de la Ciudad de México donde se realizan obras de arte, esta vez se convirtió en el escenario de una violación de una joven de 20 años, quien fue agredida sexualmente en ese lugar por el "artista" tras ser invitada junto a uno de sus amigos a ingerir bebidas alcohólicas, mismas que le ocasionaron que perdiera la conciencia y que no pudiera defenderse, por lo que sospecha que estaban adulteradas o que contenían alguna droga.

Fue el pasado 18 de octubre cuando Paloma se encontraba en el mercado de la Lagunilla junto a su amigo Samuel, con quien comenzó a tomar vino tinto y cervezas alrededor del mediodía. Dos horas más tarde un pintor y amigo del compañero de ventas de la mujer llegó a su puesto y los invitó a seguir "la fiesta" en su estudio ubicado en Buenavista, invitación a la que accedieron ambos porque comenzó a llover.

Una vez en el lugar de trabajo de Leobardo "H" de 47 años, la joven narró al Ministerio Público que siguieron consumiendo bebidas con alcohol. Sin embargo, aproximadamente a las seis de la tarde, la mujer se sintió "mareada y con sueño" por lo que se recostó en un sofá, mientras que su amigo y el "artista" seguían tomando cervezas.

"De los siguiente que me acuerdo es que desperté en la cama de Leobardo y me dijo que ahora era de él, y que me tenía que quitar la ropa. En ese momento no vi a mi amigo Samuel. Leobardo comenzó a quitarme la ropa y no pude resistirme ya que me sentía muy mal y perdí el conocimiento. Después me desperté porque oí gritos de Samuel diciéndole a Leobardo que por qué había hecho eso si yo estaba inconsciente", según se lee en la carpeta de investigación CI-FIDS/ FDS-6 /UI-FDS-6-03/ 01193/ 10-2020.

Con la poca fuerza que tenía Paloma notó que estaba desnuda y que su ropa interior la tenía en sus manos el pintor, quien seguía discutiendo con Samuel, el cual reincorporó a su amiga, la vistió y después salieron del estudio del "artista", no sin antes que la víctima observara que en la cama había líquidos que parecían fluidos corporales.

Debido a que Paloma no podía mantenerse en pie, su amigo decidió hablar a la Policía para que los auxiliaran. Al llegar los agentes intentaron detener a Samuel porque creyeron que él era el responsable de la agresión, no obstante, la mujer logró señalar a Leobardo como su agresor, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público en calidad de imputado.