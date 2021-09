"Pinche covid": así el ánimo y la playera de Rosa que se vacunó en Ecatepec

ECATEPEC.- La señora Rosa Álvarez, residente del municipio de Ecatepec acudió a recibir su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca con una playera que contenía un mensaje especial.

Durante su estancia en el módulo de vacunación del Centro Cívico El Chamizal, uno de los diez habilitados en este municipio para inmunizar a las personas de 40 a 49 años, portó la leyenda "Pinche Covid".

La mandó a hacer especialmente para la ocasión con el fin de lanzar un mensaje a todas aquellas personas que aún no creen en la enfermedad en el municipio con mayores contagios.

Dijo que el mensaje fue ideado para recordar a cinco de sus familiares que perdieron la batalla contra el nuevo coronavirus y que no lograron recibir ninguna dosis para protegerse.

#Metrópoli | Rosa acudió a vacunarse con una playera que mandó a hacer con la leyenda "Pinche Covid"; lo hizo por sus familiares que no pudieron vacunarse. #ep https://t.co/mT9W0TWbZx pic.twitter.com/ZFiq4oV7FU — La Silla Rota (@lasillarota) September 24, 2021

"La mande a hacer precisamente por mis familiares que no tuvieron la oportunidad de vacunarse", dice mientras espera la inyección.

A lo largo de la emergencia sanitaria, Rosa, de 42 años, padeció la pérdida de dos tíos y tres sobrinos, quienes empeoraron al contagiarse y que no lograron recuperar su salud pese a los tratamientos médicos.

Explicó que todos enfermaron y aunque pasaron la mayoría estuvo en sus domicilios ubicados en el municipio de Nezahualcóyotl y las alcaldías Xochimilco y Gustavo A. Madero, al final perdieron la batalla.

"En la primera ola de contagios fallecieron dos familiares y ahorita en enero y febrero cuando estaba la segunda ola y estaban más fuertes los contagios fallecieron tres", explicó.

"Es increíble lo que se está viviendo y aún hay personas que no creen que no usan cubrebocas y que no toman sus medidas, o sea si ellos no se piensan cuidar que piensen en la demás gente", consideró.

Dijo que la acudir a recibir su segunda dosis y completar así su esquema completo de vacunación siente un alivio grande porque tendrá menor riesgo de complicaciones si llega a enfermar, las cuales vivió de cerca con sus familiares.

"Creo que todos deberíamos de vacunarnos independientemente de si pensamos si existe o no existe el virus, porque aquí en Ecatepec hay mucha gente que ya no usar cubrebocas y que está como si nada, entonces el riesgo sigue", comentó.

Ella fue una de las personas que acudieron durante el arranque de la jornada de vacunación de segunda dosis en el municipio de Ecatepec para personas de 40 a 49 años de edad.

A partir de hoy, y hasta el próximo 30 de septiembre, las autoridades esperan recibir a por lo menos 158 mil 442 personas, quienes acudieron a recibir su primera dosis y ahora deben tener su refuerzo.

Para ella las autoridades y habilitaron 10 sedes de vacunación ubicadas en el centro Cultural y Deportivo las Américas, ejidal Emiliano Zapata y Bicentenario, así como los centros cívicos Río de la luz, Melchor Múzquiz y El Chamizal.

También se vacunará, en un horario de 9 a 17 horas, en el Centro Chiconautlán 3000 y la Universidad Estatal Valle de Ecatepec.





